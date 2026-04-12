Les astronautes d’Artémis de retour sur Terre

Les astronautes de la NASA Reid Wiseman, commandant, Christina Koch, spécialiste de mission, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen, spécialiste de mission, et l'astronaute de la NASA Victor Glover, pilote d'Artemis II, le 11 avril 2026, dans l'océan Pacifique, au large des côtes californiennes. (NASA/Bill Ingalls)For copyright and restrictions refer to -�http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

«Quel périple», a lancé le commandant Reid Wiseman peu après que le vaisseau s’est posé sur l’eau en douceur, s’empressant d’ajouter que ses camarades se portaient bien.

Partis le 1er avril de Floride, Reid Wiseman et ses compatriotes Christina Koch et Victor Glover, et le Canadien Jeremy Hansen se sont aventurés plus loin dans l’espace qu’aucun humain avant eux. Ils rapportent des centaines de gigaoctets de données du premier périple lunaire depuis la dernière mission Apollo en 1972.

LIVE: They are coming home.



Watch as the Artemis II crew returns to Earth, splashing down at around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/n3vZE2rcFv — NASA (@NASA) April 10, 2026

En direct sur plusieurs plateformes, ils sont passés derrière la Lune lundi dernier, immortalisant en haute définition la Terre se couchant derrière une Lune majestueuse, oscillant entre les teintes grises et brunes.

Après une descente l’ayant amené à dépasser les 39.000 km/h, leur vaisseau Orion a réussi à amerrir à moins de 2 km de l’endroit prévu, ralentie par d’immenses parachutes, à 17H07 locales (00H07 GMT samedi), à la minute près anticipée par l’agence spatiale américaine.

Immense soulagement pour les familles des astronautes, ce retour sain et sauf fournit à la Nasa un succès incontestable après des dizaines de milliards de dollars, des années de retard et beaucoup de doutes sur l’intérêt de relancer l’exploration lunaire.

Les hauts responsables de l’agence spatiale ont célébré sans réserve, lors d’une conférence de presse tardive à Houston, l’accomplissement de la mission, «la plus importante que nous ayons menée depuis des décennies», selon Amit Kshatriya, administrateur adjoint de la Nasa.

«C’est sans aucun doute un tournant décisif pour nous tous», a-t-il exulté.

«Que le début»

«Ce n’est que le début», a promis le chef de la Nasa nommé par Donald Trump, Jared Isaacman, à bord du navire de la Marine américaine sur lequel les astronautes ont été ramenés, tout sourire et encore vêtus de leurs combinaisons orange.

Et d’ajouter: «Nous allons continuer à faire cela avec fréquence, jusqu’à ce qu’on atterrisse sur la Lune en 2028 pour y construire une base».

«Je ne pourrais être plus fier!», a assuré le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social, tandis que le Premier ministre canadien Mark Carney a salué sur X la réalisation d’un «exploit historique».

Le bouclier thermique d’Orion, qui donnait des sueurs froides à la Nasa après que des morceaux s’étaient détachés lors d’un test à vide en 2022, a apparemment résisté aux 2.700°C générés lors de l’épreuve de la rentrée atmosphérique.

Objectif 2028

Autant d’inquiétudes balayées par cet amerrissage tout en contrôle, qui conclut environ dix jours d’une «mission parfaite» selon les mots du patron de la Nasa.

Ce vol visait à s’assurer que la nouvelle fusée lunaire SLS et son vaisseau Orion étaient prêts pour assurer un retour des Américains sur la surface lunaire.

La Nasa prévoit une nouvelle mission en 2027 qui ne s’aventurera pas jusqu’à la Lune, avant d’envoyer des astronautes sur la surface en 2028 lors de la 4e mission Artémis, durant la dernière année du mandat de Donald Trump... et avant la Chine, qui prévoit d’envoyer ses taïkonautes sur la Lune en 2030.

En attendant, l’agence spatiale américaine souhaite à travers Artémis relancer l’intérêt des Américains pour le domaine spatial.

Mais les experts doutent que les alunisseurs, développés par les entreprises des milliardaires américains Elon Musk et Jeff Bezos, soient prêts à temps.

Cette mission «quasi-parfaite» est «la preuve que quand les Etats-Unis se concentrent vraiment sur un objectif, ils peuvent encore accomplir de grandes choses», salue auprès de l’AFP Clayton Swope du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), habituellement sceptique des avancées d’Artémis.

«J’avoue avoir eu des doutes quant au programme Artémis, mais je crois davantage maintenant à la suite», abonde Derek Buzasi, professeur d’astronomie et d’astrophysique à l’Université de Chicago.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

Cette suite continuera à se faire avec les partenaires étrangers, a redit le chef de la Nasa vendredi soir.

Si un Japonais puis un Allemand étaient censés voyager à bord de futures missions Artémis, cet engagement a néanmoins été remis en question par un récent bouleversement des plans de la Nasa. L’Agence spatiale européenne a reconnu devoir négocier pour maintenir les places de ses astronautes dans les futures missions Artémis.