Le terrible ouragan Erin se rapproche et menace la côte est américaine

Un camion traverse une route inondée alors que l'ouragan Erin de catégorie 3 quitte la région de Naguabo, à Porto Rico, le 16 août 2025. AFP or licensors

Reclassé en catégorie 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, Erin évolue dans la région des Caraïbes avec des vents allant jusqu’à 205 km/h, selon le dernier bulletin du Centre américain des ouragans (NHC) à 23H00 (03H00 GMT).

Erin est «inhabituellement gros», soufflant des rafales de la puissance d’un ouragan jusqu’à près de 130 kilomètres au-delà de son œil, et de l’ordre d’une tempête tropicale jusqu’à 370 kilomètres, d’après le NHC.

De fortes averses localisées liées à son passage étaient attendues lundi dans le sud-est des Bahamas, l’archipel des Îles Turques-et-Caïques ainsi qu’en Haïti et en République dominicaine, avec un risque d’inondations.

Après avoir frôlé les Bahamas, il doit opérer mardi un virage vers le nord pour ensuite passer entre la côte est des États-Unis et les Bermudes en milieu de semaine.

The impacts of Hurricane Erin will be felt across the Jersey Shore over the next several days, generating dangerous rip currents and high waves.



As conditions worsen, we urge residents and visitors to avoid wading and swimming in the ocean, especially when lifeguards are off… — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) August 18, 2025

Bien qu’il ne soit pas prévu qu’il touche terre, les services météorologiques ont exhorté lundi après-midi la population américaine à ne pas prendre à la légère cet ouragan.

«Beaucoup d’entre vous pensent peut-être que la trajectoire d’Erin au large n’aura que peu ou pas d’impact au cours des prochains jours sur la côte est des États-Unis. Rien ne pourrait être plus faux», a ainsi alerté Jamie Rhome, directeur adjoint du NHC, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

🌀 Hurricane #Erin is still expected to turn northward, avoiding landfall.



As Erin expands in size however, winds will extend hundreds of miles from its center. Dangerous surf and rip currents will likely affect the Bahamas, the U.S. East Coast, Bermuda, and Atlantic Canada. pic.twitter.com/J7yb8m4kr7 — Zoom Earth (@zoom_earth) August 18, 2025

Des courants dangereux ainsi que des vagues puissantes allant jusqu’à 6 mètres de hauteur sont en effet attendus, faisant courir le risque d’inondations côtières, notamment sur un chapelet d’îles bordant la Caroline du Nord. En prévision, certaines zones ont été soumises à des ordres d’évacuation.

Hurricane Erin forces evacuations on North Carolina's Outer Banks but expected to stay offshore | Click on the image to read the full story https://t.co/SNJG8YTWsg — MyNBC5 (@MyNBC5) August 19, 2025

Intensification rapide

L’ouragan Erin s’était rapproché au cours du week-end du nord des Petites Antilles et de Porto Rico, provoquant des dégâts matériels. Dans ce territoire américain dévasté en 2017 par l’ouragan Maria, des maisons et routes ont été submergées par les eaux.

Lire aussi : Vidéos. Ouragan Harvey: journée de prière en Amérique, le Texas fait les comptes

Les vents puissants ont également couché des arbres sur la chaussée, et 150.000 ménages avaient été privés de courant dimanche. D’autres coupures sont survenues lundi, a indiqué la compagnie d’électricité locale Luma, tout en assurant que le service avait été rétabli pour plus de 90% de ses clients.

Premier ouragan de la saison en Atlantique Nord, Erin s’est très rapidement renforcé, atteignant en un peu plus de 24 heures le niveau maximal d’intensité.

Here is the latest forecast for Erin and the most recent run of our in-house guidance model. #Erin #Hurricane pic.twitter.com/Ksovl6i3hr — Daniel Bonds (@Daniel_Bonds) August 19, 2025

Soit l’une des intensifications les plus fortes et les plus rapides «jamais enregistrées», a souligné Daniel Gilford, climatologue à Climate Central.

D’après les analyses réalisées par cette organisation, Erin a traversé dans l’océan Atlantique des eaux exceptionnellement chaudes ce qui a permis une telle montée en puissance. «Nous savons que les ouragans agissent comme des moteurs thermiques qui absorbent l’énergie de la surface de l’océan et la convertissent en vents», a rappelé M. Gilford.

Hurricane #Erin is 879 miles SSE of Raleigh. Max winds 120 mph (Cat 3). https://t.co/Y0B401e57x #ncwx — wralweather (@wralweather) August 19, 2025

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l’intensification rapide de telles tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.

Malgré des débuts calmes, la saison des ouragans, qui s’étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.

En 2024, la région avait été marquée par plusieurs tempêtes meurtrières, parmi lesquelles l’ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des États-Unis.