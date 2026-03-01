International

L’armée israélienne annonce de nouvelle frappes visant des sites militaires iraniens

Des habitants observent depuis les toits de leurs maisons les panaches de fumée qui s'élèvent après les explosions signalées à Téhéran le 1er mars 2026. AFP or licensors

L’armée israélienne a annoncé dimanche avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des sites militaires en Iran, visant des lanceurs de missiles balistiques et la défense antiaérienne de la République islamique.

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/03/2026 à 09h02

«L’armée israélienne a lancé une nouvelle vague de frappes visant les batteries de missiles balistiques et les systèmes de défense antiaérienne du régime terroriste iranien», a-t-elle déclaré sur Telegram au lendemain du début de son attaque conjointe avec les Etats-Unis.

Dans un communiqué séparé, l’armée a déclaré que «des dizaines d’avions de combat de l’armée de l’air israélienne» avaient frappé plus de 30 cibles dans l’ouest et le centre de l’Iran, «notamment des systèmes de défense aérienne, des lanceurs de missiles, des cibles du régime et des centres de commandement militaire».

Au moins trois détonations, dont l’origine n’était pas claire dans l’immédiat, ont secoué la capitale iranienne vers 04H00 locales (00H30 GMT), a constaté un journaliste de l’AFP.

Des vrombissements s’apparentant à des appareils survolant Téhéran étaient entendus.

«Nous faisons à présent face à une opération majeure, décisive et sans précédent, visant à démanteler les capacités du régime terroriste iranien — des capacités qui constituent une menace existentielle permanente pour la sécurité de l’Etat d’Israël», avait annoncé samedi le lieutenant-général Eyal Zamir dans une allocution télévisée.

#Iran#Israël#États-Unis









