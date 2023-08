La Grèce frappée par «le plus grand incendie jamais enregistré dans l’UE»

Déclaré le 19 août et ayant déjà brûlé plus de 81.000 hectares, selon l’observatoire européen Copernicus (EMS), le feu dans le département d’Evros (nord-est) est «le plus grand jamais enregistré dans l’UE», a indiqué mardi à Bruxelles Balazs Ujvari, un porte-parole de la Commission européenne.

Il s’agit du plus gros incendie de forêt d’un seul tenant depuis 2008, selon l’EMS. Mais dans le passé, des épisodes marqués par de multiples foyers concomitants dans une même zone ont été encore plus dévastateurs, comme au Portugal où 286.000 hectares étaient partis en fumée du 13 au 17 octobre 2017.

Selon les pompiers, trois foyers restent problématiques et la Protection civile a recommandé mardi soir l’évacuation du village de Kotronia, proche de la forêt de Dadia, située dans le centre de l’Evros. La semaine dernière, de nombreux villages menacés par les flammes avaient été évacués.

Au total, 475 pompiers avec 100 véhicules, 6 avions et 4 hélicoptères sont mobilisés mardi à Evros et le département proche de Rhodope touché également par les flammes. L’UE a récemment envoyé 11 avions et un hélicoptère de la flotte européenne pour aider la Grèce avec 407 pompiers, soit la moitié des moyens aériens européens communs, selon Balazs Ujvari.

«Désastre écologique»

La végétation est si dense dans cette région que les flammes ne sont souvent pas visibles, et l’eau jetée par les pompiers n’atteint souvent pas les foyers qui brûlent au sol, estiment les garde-forestiers de l’Evros qui marque la frontière gréco-turque (860 km d’Athènes). La semaine dernière, 20 personnes ont été retrouvées calcinées, en majorité des migrants dont deux enfants, près d’Alexandroupoli, chef-lieu de l’Evros.

79 people arrested in Greece for arson following the latest "climate change wildfires". pic.twitter.com/mW7WzwEeh8 — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) August 26, 2023

Rappelant un grand incendie qui avait touché Dadia en 2011, la garde-forestière Dora Skartsis estime que «tout ce qui a été régénéré depuis a été perdu» ces derniers jours. «Si nous prenons en compte les zones forestières brûlées par l’incendie dans le sud de l’Evros, nous parlons d’un énorme désastre écologique», a affirmé cette experte qui dirige la Société de la protection de la biodiversité de Thrace.

La forêt de Dadia est vitale pour l’économie locale, car elle soutient l’exploitation forestière, l’apiculture et les activités touristiques de l’Evros, l’un des plus pauvres départements du pays. Rien que dans la municipalité d’Alexandroupoli, plus de 4.000 moutons et chèvres ont été brûlés, ainsi que 50 bergeries, selon les premières estimations, tandis que des entrepôts contenant des aliments pour animaux ont également été détruits, a déclaré lundi Kostas Dounakis, président de l’Association locale des éleveur sur la chaîne de télévision publique Ert.

- « l’été le plus difficile » -

A l’issue d’une réunion ministerielle mardi sous l’égide du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, des mesures de reboisement nécessaire ont été annoncées dans la région de l’Evros et sur le mont Parnès, près d’Athènes, ravagé également ces derniers jours par un autre feu.

Le ministre de l’Environnement, Theodoros Skylakakis, a annoncé des travaux anti- inondations et des dédommagements pour éleveurs, agriculteurs et habitants ayant perdu leur logement.

Comme les pays du pourtour méditerranéen, la Grèce est en proie cet été à de nombreux feux ayant brûlé jusqu’ici 120.000 hectares, selon des estimations de l’Observatoire national grec -soit trois fois la moyenne annuelle depuis 2006, relève l’EMS.

Le gouvernement impute ces feux au changement climatique. « Il s’agit de l’été le plus difficile en termes de conditions climatiques, ce qui rend le travail des autorités (...) beaucoup plus dur », a souligné lundi le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis.