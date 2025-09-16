International

La croissance de la R&D au plus bas depuis 15 ans, selon l’ONU

La croissance de la R&D au plus bas depuis 15 ans, selon l'ONU.

La croissance de la recherche-développement est la plus faible depuis 2010, a indiqué l’ONU mardi, soulignant que l’inflation toujours élevée ronge les dépenses des entreprises.

Par Le360 (avec AFP)
Le 16/09/2025 à 08h12

La Suisse, la Suède, les États-Unis, la Corée du Sud et Singapour arrivent en tête du classement de l’indice mondial de l’innovation 2025 élaboré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Ompi), une agence de l’ONU.

La Chine, qui se classe pour la première fois parmi les 10 pays les plus innovants, arrive en 10e position de ce classement, qui évalue les performances innovantes de près de 140 pays dans le monde.

Si le classement n’a guère bougé, le ralentissement des investissements dans l’innovation «obscurcit» en revanche les perspectives en matière d’innovation, indique l’Ompi dans un communiqué.

«Le carburant qui alimente le moteur de l’innovation, à savoir le capital et le financement, n’est plus aussi abondant qu’avant», a commenté le directeur général de l’Ompi, Daren Tang, lors de la présentation du classement aux journalistes.

Ce ralentissement intervient, selon lui, «après une décennie d’expansion rapide des dépenses en R&D et des investissements en capital-risque».

La croissance de la recherche-développement est tombée à 2,9% en 2024, soit un ralentissement par rapport à la hausse de 4,4% enregistrée l’année précédente. La croissance devrait encore ralentir en 2025 (2,3%), selon les prévisions de l’Ompi.

En excluant la Chine et les États-Unis, les dépenses réelles des entreprises dans la recherche-développement ne devraient croître que de 1,4% en 2024 et 2025 en raison d’une inflation toujours élevée, soit bien en dessous de la moyenne de 4,6% enregistrée au cours de la dernière décennie.

«Il s’agirait des taux de croissance les plus bas jamais enregistrés depuis 2010, l’année qui a suivi la crise financière et la Grande Récession qui a suivi», indique l’Ompi.

La valeur des investissements en capital-risque a elle connu un rebond (+7,7%) l’an dernier, principalement en raison des mégaopérations réalisées aux Etats-Unis et de la forte augmentation des investissements effectués dans l’IA générative. Sans ces investissements, la valeur du capital-risque aurait diminué.

De plus, le nombre d’opérations de capital-risque a diminué de 4,4% à l’échelle mondiale pour la troisième année consécutive, ce qui, selon l’Ompi, «traduit la prudence persistante des investisseurs en dehors d’un petit nombre de secteurs et de zones géographiques».

Sacha Wunsch-Vincent, qui dirige le Département de l’économie de l’analyse de données, a lui souligné que les baisses attendues de taux d’intérêt devraient faire baisser l’inflation, ce qui pourrait stimuler les dépenses en innovation.

Par Le360 (avec AFP)
Le 16/09/2025 à 08h12
#Recherche#Développement#innovation#classement

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Un chercheur marocain honoré à la Silicon Valley pour une innovation contre le cancer

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

L’UM6P et Tanger Med: une alliance stratégique pour connecter IA, innovation et industrie

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Innovation en Afrique : comment l’OAPI et l’AGF veulent réveiller le potentiel industriel des brevets dans 17 pays

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Global Innovation Index: le Maroc progresse à la 2ème place en Afrique

Articles les plus lus

1
Le Roi adresse une lettre au Conseil supérieur des oulémas au sujet de la commémoration de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Mohammed
2
La question du Sahara occidental a bien été créée par l’Algérie
3
Une société normale
4
Quatre mois après le coup d’envoi, la LGV Kénitra-Marrakech affiche des avancées spectaculaires
5
Ce qu’il faut savoir sur Boulahfa, trésor paléontologique du Maroc
6
Karim Zéribi, de Marseille à Tindouf: itinéraire d’un cleptomane
7
Propres, modernes et surveillées: les nouvelles toilettes publiques de Casablanca vues de l’intérieur
8
Rabat: la construction de la salle omnisport géante quasi-achevée
Revues de presse

Voir plus