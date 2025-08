La complice d’Epstein, Ghislaine Maxwell, transférée dans une prison moins stricte

(ARCHIVES) Cette image non datée d'un procès, obtenue le 8 décembre 2021 auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, montre la mondaine britannique Ghislaine Maxwell et le financier américain Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell, complice du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, a été transférée d'une prison de Floride vers un établissement à sécurité minimale au Texas, a annoncé le Bureau des prisons le 1er août 2025. Aucune raison n'a été donnée pour ce transfert, mais il intervient une semaine après qu'un haut responsable du ministère de la Justice a rencontré Maxwell pour lui poser des questions sur Epstein, décédé dans une prison de New York en 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel de mineures. (Photo par Handout / Tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York / AFP) / RESTREINT À UN USAGE ÉDITORIAL - CRÉDIT OBLIGATOIRE « PHOTO AFP / TRIBUNAL DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS POUR LE DISTRICT SUD DE NEW YORK ». AFP or licensors