Israël dit soutenir la décision américaine de suspendre les frappes contre l’Iran, mais affirme que le cessez-le-feu «n’inclut pas le Liban»

Benjamin Netanyahu écoute Donald Trump s'adresser aux journalistes lors d'une conférence de presse conjointe à Mar-a-Lago, la résidence de Trump à Palm Beach, en Floride, le 29 décembre 2025. (Photo : Jim Watson / AFP). AFP or licensors

Téhéran et Washington ont tous deux annoncé mardi soir s’être accordés sur un cessez-le-feu de deux semaines, à peine une heure avant l’expiration de l’ultimatum fixé par le président Donald Trump, qui menaçait de détruire l’Iran.

«Israël soutient la décision du président Trump de suspendre les frappes contre l’Iran pendant deux semaines, à condition que l’Iran rouvre immédiatement les détroits et mette fin à toutes les attaques contre les Etats-Unis, Israël et les pays de la région», a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

Prime Minister’s Office:



Israel supports President Trump's decision to suspend strikes against Iran for two weeks subject to Iran immediately opening the straits and stopping all attacks on the US, Israel and countries in the region. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

«Le cessez-le-feu de deux semaines n’inclut pas le Liban», poursuit le texte. Cette affirmation contredit une annonce faite plus tôt par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur dans le conflit, assurant que le cessez-le-feu s’appliquait «partout, y compris au Liban et ailleurs».

The United States has told Israel that it is committed to achieving these goals, shares by the US, Israel and Israel's regional allies, in the upcoming negotiations.



The two-weeks ceasefire does not include Lebanon. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

L’armée israélienne avait annoncé mardi avoir achevé dans le sud du Liban le déploiement de ses troupes au sol jusqu’à une « ligne de défense avancée » contre les combattants du mouvement islamiste Hezbollah, sans plus de précision géographique.

Au total, les frappes israéliennes au Liban ont tué 1.530 personnes depuis le début de la guerre entre le Hezbollah pro-iranien et Israël le 2 mars, a indiqué mardi le ministère de la Santé libanais.

«Israël soutient également les efforts des Etats-Unis visant à faire en sorte que l’Iran ne représente plus une menace nucléaire, balistique et terroriste pour l’Amérique, Israël, les voisins arabes de l’Iran et le monde», ajoute le communiqué israélien.

Israel also supports the US effort to ensure that Iran no longer poses a nuclear, missile and terror threat to America, Israel, Iran's Arab neighbors and the world. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

L’Iran a soumis aux Etats-Unis un plan en dix points pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, incluant notamment «le principe de non-agression, la poursuite du contrôle iranien du détroit d’Ormuz, l’acceptation de l’enrichissement, la levée de toutes les sanctions primaires, la levée de toutes les sanctions secondaires», selon la télévision d’Etat iranienne et l’agence Mehr.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

Des discussions entre Téhéran et Washington sont prévues à partir de vendredi à Islamabad au Pakistan, auxquelles l’Iran a accepté de participer tout en précisant que « cela ne signifie pas la fin de la guerre ».

La guerre a éclaté quand Israël et les États-Unis ont attaqué l’Iran le 28 février, déclenchant des frappes de représailles de Téhéran contre les pays du Golfe et Israël.

Le Liban a également été entraîné dans le conflit après que le Hezbollah, groupe soutenu par l’Iran, a lancé des attaques contre Israël, qui a depuis mené des frappes et lancé une invasion du sud du pays.