Israël affirme son droit de veto sur une force internationale à Gaza

Israël, qui contrôle tous les accès du territoire palestinien, a permis à un convoi égyptien d’y entrer pour aider à retrouver les dépouilles d’otages toujours aux mains du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Ce dernier les retient depuis son attaque sans précédent menée contre Israël le 7 octobre 2023, qui avait déclenché la guerre à Gaza.

En vertu du plan du président Donald Trump, sur lequel est basé l’accord de cessez-le-feu, une force internationale de stabilisation, formée principalement de troupes de pays arabes et musulmans, doit se déployer à Gaza à mesure que l’armée israélienne s’en retirera.

«Nous avons (...) clairement indiqué au sujet des forces internationales qu’Israël déciderait quelles forces sont inacceptables pour nous», a déclaré M. Netanyahu, opposé au déploiement de forces de Turquie, pays qui entretient des liens étroits avec le Hamas.

«Nous sommes un Etat indépendant», a-t-il martelé devant ses ministres. «Notre politique de sécurité est entre nos mains.»

Vendredi, le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a dit au sujet de cette force qu’il faudrait «que ce soient des personnes ou des pays avec lesquels Israël se sente à l’aise», après qu’une source du ministère turc de la Défense avait fait état de discussions sur une participation turque.

La première phase de l’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre, prévoit, outre le cessez-le-feu, la libération de tous les otages, vivants et morts, des retraits israéliens dans Gaza et l’afflux d’aides humanitaires dans le territoire ravagé par l’offensive israélienne de représailles.

«Pas d’excuse»

Le Hamas a libéré au 13 octobre l’ensemble des 20 otages vivants. Il devait aussi rendre à cette date les 28 corps des captifs qu’il retient, mais il n’en a restitué que 15 jusque-là, arguant de difficultés pour trouver les dépouilles.

Dimanche avant l’aube, des véhicules et des camions égyptiens transportant des engins lourds de chantier sont entrés dans Gaza. Shosh Bedrosian, la porte-parole du gouvernement Netanyahu, a confirmé qu’une équipe technique égyptienne avait été autorisée à y entrer «pour rechercher nos otages».

«Nous ne donnerons pas à l’occupation (israélienne) une excuse pour reprendre la guerre. De nouvelles zones seront accessibles pour rechercher certains corps» d’otages, a indiqué samedi le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya.

We will not forget the lives of the hostages who died in the captivity of Hamas. Today I met with the families of American citizens Itay Chen and Omer Neutra. We will not rest until their — and all — remains are returned. pic.twitter.com/wdxN9vLXZ8 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2025

Dans ses étapes ultérieures, le plan Trump prévoit aussi de nouveaux retraits israéliens dans Gaza, le désarmement du Hamas, ainsi que la reconstruction du territoire notamment.

Le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, a jusqu’à présent refusé d’envisager son désarmement et réclame le retrait total des forces israéliennes qui occupent aujourd’hui environ la moitié du territoire palestinien.

«Nos armes sont liées à l’occupation (israélienne). Si l’occupation prend fin, ces armes reviendront à l’Etat. La question des armes fait toujours l’objet de discussions avec les factions (palestiniennes) et les médiateurs, et l’accord n’est qu’à ses débuts», a dit M. Hayya dimanche dans un communiqué.

Jeudi, le vice-président américain JD Vance a déclaré que la force internationale devrait être en première ligne pour assurer le désarmement du Hamas.

«Gaza sera démilitarisée» et cela «se fera de manière facile ou à la dure», a répété Mme Bedrosian en réaffirmant qu’Israël «exercera un contrôle sécuritaire total sur Gaza».

«Ni eau, ni électricité, ni argent»

Malgré le cessez-le-feu, les habitants du territoire palestinien assiégé par Israël continuent de vivre dans des conditions très dures.

«La faim est toujours présente» car l’aide humanitaire entrant à Gaza depuis le cessez-le-feu est «insuffisante», selon l’ONU.

Hiam Moqdad, une grand-mère de 62 ans, est retournée à Gaza-ville, où elle a, avec sa famille, installé une tente sur les décombres de leur maison détruite.

🚨 BREAKING: Israel continues to deny journalists access to Gaza.



The FPA expresses disappointment over yet another delay granted to the State, calling once again for immediate, free, and independent access to the Strip. pic.twitter.com/L3oTnLgQYO — Gaza Notifications (@gazanotice) October 25, 2025

«On souffre pour avoir de l’eau», dit-elle, ajoutant n’avoir «ni argent ni revenu», ni «matelas» ni «électricité».

«Les enfants ne disent plus +je veux aller à l’école+, mais plutôt +je veux aller chercher de l’eau ou des colis alimentaires+.»

L’attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles.

L’offensive israélienne menée en représailles a fait 68.519 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.