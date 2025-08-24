Inde: le «cadeau» fiscal de Modi face au menaces douanières de Trump

Les droits de douane sur les produits «made in India» arrivant aux États-Unis - premier partenaire commercial du pays le plus peuplé de la planète - sont passés le 1er août de 10% à 25%.

Et le président américain Donald Trump a menacé de les doubler à 50% d’ici au 27 août, pour punir New Delhi d’acheter du pétrole à la Russie, affirmant que ces achats aident Moscou à financer son invasion de l’Ukraine.

New Delhi affirme vouloir conclure un accord pour éviter de telles surtaxes, qui font redouter aux exportateurs de la cinquième économie mondiale une chute des commandes et une perte considérable d’emplois.

Mais les médias indiens insinuent que les négociateurs américains ont reporté une visite prévue fin août à New Delhi.

Sans attendre un éventuel compromis, M. Modi, dans un discours prononcé le 15 août à l’occasion de la fête de l’Indépendance, a promis d’«alléger le fardeau fiscal du citoyen ordinaire».

India is the fastest-growing major economy. An important reason behind this is macro-economic stability. pic.twitter.com/Xn3fqETRKX — Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2025

Il prévoit pour cela des baisses de la taxe sur les biens et services (GST) de nature à rendre les prix plus attractifs pour les consommateurs indiens.

«Accélérer» la reprise

M. Modi a appelé cela un «cadeau de Diwali», la fête de la culture hindoue en octobre, au cours de laquelle les habitants dépensent beaucoup, notamment pour l’achat de bijoux en or, de produits électroniques, de vêtements ou d’objets pour leur maison.

La réforme prévue vise à simplifier un système complexe comportant quatre niveaux de taxes - de 5% à 28% - pour le faire passer à deux niveaux.

Des économistes ont évalué les réductions résultantes à plus de 10 milliards d’euros sur une base annuelle.

Les analystes de la société de conseil Emkay Global Financial Services ont qualifié ce projet de «bienvenu pour stimuler la consommation intérieure».

US-based multinationals are facing calls for a boycott in India as business executives and PM Narendra Modi's supporters stoke anti-American sentiment to protest against US tariffs. More here: https://t.co/Ik7vlvnWvI pic.twitter.com/EzHtabFQer — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2025

«Environ 90% des articles taxés à 28% passeront à 18%, et presque tous ceux dans la tranche à 12% dans la tranche à 5%», ont-ils expliqué.

Selon des analystes de Motilal Oswal, un grand nombre de secteurs de l’économie pourrait en bénéficier et cela permettrait d’«accélérer» la reprise de la consommation car cela représenterait des «économies substantielles» pour les ménages.

Une telle réforme doit être approuvée par le Conseil de la GST qui comprend des représentants des gouvernements des différents Etats. C’est loin d’être acquis, par le passé, il a toujours eu des difficultés à trouver un large consensus.

Si elle est approuvée, cette mesure pèsera sur les finances publiques mais pourrait renforcer la popularité du Premier ministre ultranationaliste auprès de la classe moyenne indienne.

Échéance électorale

«L’ajustement de la GST est une réponse forte de Modi», estime Deepanshu Mohan, économiste à O.P. Jindal Global University, auprès de l’AFP.

Pour lui, «cela permettra certainement au gouvernement de gagner des points» au sein de l’opinion.

Ces baisses pourraient intervenir avant des élections prévues en octobre ou novembre au Bihar, un État à majorité hindoue de 130 millions d’habitants, et actuellement aux mains d’un soutien-clé de l’actuelle coalition gouvernementale.

Alors que les économistes appellent depuis des années à une refonte du système de la GST, l’annonce surprise de M. Modi intervient au moment où les relations entre les États-Unis et l’Inde sont au plus bas depuis des décennies.

Les économistes estiment que si New Delhi et Washington ne parviennent pas à conclure un accord commercial, les surtaxes américaines pourraient faire passer la croissance du PIB de l’Inde en dessous de 6% pour l’exercice fiscal en cours, soit en deçà des prévisions de la banque centrale (6,5%).