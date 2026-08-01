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Incendies: renforts dans le Var, le feu contenu en Gironde

Bruno, 60 ans, se tient devant sa maison détruite par un incendie dans le village du Porge, dans le sud-ouest de la France, le 31 juillet 2026, alors qu'un feu de forêt ravage la forêt au nord du bassin d'Arcachon (Gironde) depuis le 22 juillet. (Photo d'Ed JONES / AFP). AFP or licensors

Des renforts sont attendus samedi dans le Var où le feu du Gros Bessillon est reparti et progresse «plus vite qu’un cheval au galop», selon la préfecture du département, écrasé par une forte hausse des températures.

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/08/2026 à 08h02

L’amélioration s’est en revanche confirmée vendredi en Gironde, où le mégafeu est contenu, autorités et pompiers espérant une maîtrise prochaine des flammes grâce à une météo favorable.

Dans le Var, le feu du massif du Gros Bessillon est reparti et a pris «de l’ampleur», a annoncé le préfet Simon Babre. Il avait pourtant été fixé il y a quatre jours après avoir ravagé 4.500 hectares.

Les flammes en ont parcouru 1.000 de plus en six heures. «Il y a eu un phénomène de rafales de mistral avec des vents orageux qui ont attisé les braises encore incandescentes», a expliqué le préfet à la presse, décrivant un feu «qui va plus vite qu’un cheval au galop (et) défie l’entendement».

Samedi, il a annoncé dans un communiqué l’arrivée de renforts pour soutenir les 720 pompiers déjà à pied d’œuvre.

D’importants moyens aériens sont également déployés: six hélicoptères bombardier d’eau, six Canadair et deux Dash.

Environ 2.500 habitants ont été évacués, notamment à Correns et Montfort-sur-Argens. D’épaisses fumées grises, voilant le ciel bleu, sont visibles, a constaté une équipe de l’AFP.

«Réparer les vivants»

Dans les environs de Bordeaux, les communes de Saumos - d’où est parti le mégafeu -, du Temple, du Porge et Lège-Cap-Ferret restent vides de leurs habitants. Sur les 220.000 évacués au début de l’incendie le 22 juillet, 90% ont pu rentrer chez eux.

Deux zones sont encore particulièrement surveillées, le long du littoral sur la commune du Porge et au sud de Lacanau.

«Nous avons 240 km de lisières à traiter. Nous sommes donc très prudents sur le fait de passer le feu ‘fixé’. Chaque heure qui passe nous en rapproche. J’insiste, lorsque nous passerons le feu fixé, ça ne veut pas dire qu’il sera éteint, ça veut dire qu’il ne progresse plus», a souligné Marc Vermeulen, patron du Sdis 33.

Le trafic SNCF, interrompu le 26 juillet au sud de Bordeaux, doit reprendre samedi.

Au total, 3.300 pompiers de toute la France, dont 267 ont été blessés à ce jour, 1.500 militaires, 1.250 policiers et gendarmes, forestiers, agriculteurs et une cohorte de bénévoles ont conjugué leurs efforts, épaulés par 24 moyens aériens dont sept fournis par l’Union européenne.

Et sur le terrain, toujours la même solidarité et la même gratitude envers les pompiers.

A Lège-Cap-Ferret, une équipe de kinés, qui a investi le dojo adossé au gymnase où viennent se reposer les soldats du feu, s’est affairée bénévolement pour retaper les corps endoloris.

«J’essaie de réparer les vivants, au mieux (...). Les pompiers, ce sont des héros», a témoigné auprès de l’AFP Louise Henrard, kiné de 37 ans.

Les autorités dénombrent toujours 240 habitations détruites, un bilan à «consolider lors des prochaines visites de reconnaissance» des zones sinistrées par ce feu, le plus dévastateur depuis 1949.

«Millions d’animaux affectés»

Si aucune perte humaine n’est à déplorer, les sauveteurs ont la «hantise» de trouver des animaux morts, qu’il s’agisse des animaux de compagnie que leurs propriétaires n’ont pu emporter avec eux en évacuant dans l’urgence mais aussi, bien sûr, de la faune sauvage.

«On sait déjà que c’est par millions que les animaux ont été affectés», a déclaré sur RMC Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux.

Les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.

En Haute-Corse, après 18 jours de mobilisation, la situation est maîtrisée dans la vallée touristique de la Restonica, où plus de 1.000 hectares ont été dévastés.

Sur la France entière, 308 interpellations ont été réalisées dans des enquêtes sur des départs de feux dont «deux niveaux» sont susceptibles d’être volontaires et elles se sont traduites par 33 détentions, a indiqué le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

Par Le360 (avec AFP)
Le 01/08/2026 à 08h02
#Incendies#Feux de forêt#France#canicule

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