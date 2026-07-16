Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Cette photo fournie par l'armée américaine et diffusée le 15 juillet 2026 par le service de communication du Commandement central des États-Unis (USCENTCOM) montre trois hélicoptères CH-47 Chinook de l'armée américaine se préparant à atterrir au Moyen-Orient lors d'opérations de vol de routine. (Photo US ARMY / AFP)

Attaques de l’Iran contre des cibles américaines au Koweït et à Bahreïn

L’armée iranienne a annoncé jeudi avoir attaqué à l’aide de drones des bases et des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, après que les États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre l’Iran.

Les forces iraniennes ont visé «des systèmes de radar, un système de défense antiaérienne Patriot et des sites de stockage de carburant» sur la base aérienne Ali al-Salem située au Koweït, ainsi que des installations militaires américaines sur la base aérienne de Cheikh Isa à Bahreïn, a rapporté la télévision d’État iranienne.

L’armée jordanienne abat huit missiles iraniens

L’armée jordanienne a annoncé avoir intercepté huit missiles iraniens visant son territoire et qui n’ont pas fait de victime ni de dégât.

الجيش الأردني: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي البلاد دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية pic.twitter.com/auLCfCfvmK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2026

Un peu plus tôt jeudi, l’armée iranienne avait indiqué avoir ciblé des installations militaires américaines en Jordanie, selon la télévision d’État iranienne.

Washington approuve pour près de 2 milliards de dollars de ventes d’armes à l’Arabie saoudite

Le Département d’État américain a annoncé avoir approuvé une vente d’armes à l’Arabie saoudite pour un montant de près de deux milliards de dollars.

Il explique soutenir ainsi «les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en renforçant la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN qui constitue un facteur de stabilité politique et de progrès économique».

L’armée américaine annonce la fin d’une nouvelle série de frappes

L’armée américaine «a mis fin à une série de frappes nocturnes contre l’Iran dans la nuit, après avoir frappé des centres de commandement iraniens, des sites de défense aérienne, des installations de missiles et de drones, ainsi que des installations de surveillance côtière», notamment à Bandar Abbas (sud).

Système de défense antiaérienne activé à Téhéran, explosions dans le nord et l’ouest de l’Iran

Le système de défense antiaérienne a été activé à Téhéran et des explosions ont été entendues dans le nord et l’ouest de l’Iran, ont annoncé des médias d’État.

Des explosions ont par ailleurs été entendues dans la province de Lorestan (ouest) et à Semna (nord), selon les agences iraniennes Irna et Mehr.

Attaques de drones au Koweït, sirènes à Bahreïn

L’État-major du Koweït a affirmé dans la nuit de mercredi à jeudi que l’armée «ripostait aux attaques de drones hostiles à la suite de l’agression infâme de l’Iran» et a précisé que les bruits d’explosions étaient le résultat d’interceptions aériennes.

Les sirènes d’alerte aérienne ont également été déclenchées à Bahreïn dans la nuit, selon le ministère de l’Intérieur du pays.

Libération d’une citoyenne américaine bloquée en Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la libération d’une citoyenne américaine bloquée en Iran depuis décembre 2024.

Iran has allowed an American Citizen, who was wrongfully detained in December of 2024 under the “presidency” of Sleepy Joe Biden, to leave the Country. She is now safely outside of Iran, and in good condition. The United States of America appreciates this gesture of Goodwill by… pic.twitter.com/hJ8ZqpkLIB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 15, 2026

«Les États-Unis d’Amérique bénéficient de ce geste de bonne volonté de l’Iran!».

Le pétrole en petite hausse

Les cours du pétrole montent un peu jeudi, poussés par le regain de tensions au Moyen-Orient, où le passage stratégique du détroit d’Ormuz, par lequel transitaient avant le conflit un cinquième du pétrole et du gaz liquéfié (GNL) mondiaux, est à nouveau paralysé.

Vers 01h55 GMT (03h55 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord montait de 0,41% à 85,30 dollars. Celui de son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) progressait de 0,67% à 80,13 dollars.

Le chef de la diplomatie iranienne au Qatar

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi s’est rendu mercredi au Qatar, pays médiateur dans le conflit avec les États-Unis, pour rendre hommage à l’ex-émir décédé, cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, a annoncé Téhéran, une visite survenant en pleine reprise des hostilités.

Sept militaires tués dans des frappes américaines sur le sud-est de l’Iran

L’armée iranienne a annoncé la mort de sept militaires lors de frappes américaines menées mercredi dans le sud-est de l’Iran.

Images of the martyrs of the US attack on the Army Garrison in Bampour, Sistan and Baluchestan province. pic.twitter.com/TUGSO7ZghZ — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 16, 2026

«Ce matin, l’armée terroriste américaine a tiré 13 missiles» sur une caserne située près de la ville d’Iranshahr à 1.500 kilomètres de Téhéran, a déclaré l’armée dans un communiqué, précisant que sept militaires avaient été tués.

Nouvelles frappes américaines sur Bouchehr

La ville portuaire de Bouchehr (sud-ouest), où se trouve la seule centrale nucléaire d’Iran, a été visée mercredi par de nouvelles frappes américaines qui n’ont pas fait de victimes, selon l’agence de presse gouvernementale Irna, au lendemain d’une précédente attaque.