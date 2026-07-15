Nouveaux échanges de frappes au Moyen-Orient, Washington reprend son blocus des ports iraniens

Des navires sont à quai au terminal à conteneurs de Khor Fakkan — seul port naturel en eau profonde de la région et l'un des principaux ports à conteneurs de l'émirat de Sharjah, sur le golfe d'Oman — le 14 juillet 2026. (Photo AFP). AFP or licensors

La reprise du blocus naval - en vigueur depuis 20H00 GMT mardi - et l’intensification des bombardements minent les efforts diplomatiques pour rendre durable le protocole d’accord signé le 17 juin par les États-Unis et l’Iran, qui entérinait le cessez-le-feu conclu en avril.

L’armée américaine a achevé mardi soir «une nouvelle série de frappes» visant des «dizaines de cibles militaires» iraniennes, a déclaré le Commandement central américain (Centcom).

L’Iran, après avoir rapporté des bombardements tous azimuts sur son sol, a riposté mercredi en attaquant des installations américaines dans plusieurs pays du Golfe.

Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, ont également affirmé que le détroit d’Ormuz «resterait fermé jusqu’à ce que les États-Unis mettent fin à leurs actes d’agression», dans un communiqué diffusé par la télévision d’Etat iranienne.

☫⚡️🇺🇸 Les images montrent les attaques de drones menées par la marine des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) contre les bases américaines lors de la troisième phase de l'opération Nasr 2 pic.twitter.com/wxCWEVttB3 — Press TV Français (@fr_presstv) July 15, 2026

Sans donner de détails, ils ont également évoqué une possible fermeture «d’autres voies d’exportation de pétrole et de gaz qui servent les intérêts des États-Unis et de leurs alliés».

Dans le détroit d’Ormuz et ses environs, où le trafic maritime s’est raréfié, plusieurs pétroliers ont été attaqués, faisant au moins deux morts et plusieurs blessés depuis lundi soir, selon l’Organisation maritime internationale.

Outre l’impact sur le commerce mondial d’hydrocarbures, l’ONU s’est alarmée mardi des «graves conséquences socio-économiques et humanitaires» du blocage de cette «voie de passage essentielle dont dépendent des millions de personnes» pour la nourriture, les médicaments et autres produits de première nécessité.

Protocole «démantelé»

Après la décision des États-Unis de réinstaurer un blocus naval du pays, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a estimé que Washington avait «démantelé» le protocole d’accord.

Calls for Iran to restore normal passage through the Strait of Hormuz are “unreasonable,” Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi said Tuesday in an interview broadcast by Iranian state television.



He added that the main basis of the memorandum of understanding was ending the… — Iran International English (@IranIntl_En) July 14, 2026

Donald Trump a, lui, renouvelé ses menaces à l’encontre de Téhéran.

«La semaine prochaine, ça va vraiment mal tourner pour eux», à moins qu’ils ne «s’assoient à la table des négociations», a t-il déclaré sur Fox News, évoquant la possibilité de bombarder des ponts et des centrales électriques du pays.

Comme Téhéran, qui envisage de faire payer la traversée du détroit d’Ormuz, il avait assuré lundi vouloir prélever une redevance en échange de la protection de cette route maritime, au mépris du droit international et du principe de la liberté de navigation. Mais il a fait marche arrière mardi, remplaçant ce projet par «des accords de commerce et d’investissements» avec les monarchies du Golfe.

Quatrième nuit de frappes

Sur le terrain, l’Iran a rapporté tout au long de la journée, puis dans la nuit de mardi à mercredi, des bombardements sur son territoire notamment à Bandar Abbas et sur l’île de Qeshm - sur le détroit d’Ormuz - et dans la ville d’Ahvaz (sud-ouest).

Le Centcom américain de son côté a affirmé que des frappes avaient été menées «sur des sites de missiles et de drones iraniens, des capacités navales et des systèmes de défense côtière».

Il s’agit de la quatrième nuit de frappes américaines d’affilée. Donald Trump a envoyé la semaine dernière une notification officielle au Congrès pour signaler la reprise du conflit, déclenché le 28 février par des bombardements des États-Unis et d’Israël contre l’Iran.

Téhéran a, en retour, attaqué des installations américaines dans plusieurs monarchies du Golfe.

Le Koweït, touché mardi par des frappes iraniennes ayant blessé quatre militaires, a fait état dans la nuit de nouvelles attaques de drones. L’Iran a dit y avoir frappé le centre logistique de Mina Abdullah utilisé par l’armée américaine, selon les Gardiens iraniens.

À Bahreïn, où les sirènes d’alerte ont retenti, ces dernières ont affirmé avoir visé des installations de la marine américaine.

En Jordanie, l’armée a déclaré avoir abattu trois missiles lancés par l’Iran qui, selon la télévision d’État iranienne, a mobilisé des drones contre des hangars sur la base Al-Azraq et contre une installation ouvrant des chasseurs F-18.

«Pas un seul baril»

Avec la réimposition du blocus naval, le président américain entend faire pression sur Téhéran, qui veut garder la main sur le détroit où il n’autorise qu’un seul couloir de navigation, le long de ses côtes.

Durant le blocus précédent, décidé en avril en représailles au verrouillage du détroit d’Ormuz par Téhéran, l’Iran n’avait pas pu exporter «un seul baril de pétrole», selon son négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf.

L’opération avait «joué un rôle déterminant dans la conclusion du protocole d’accord», selon l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW).