Américains et Iraniens reprennent les hostilités après l’attaque d’un navire dans le détroit d’Ormuz

Des partisans yéménites armés du mouvement houthi, soutenu par l'Iran, brandissent leurs armes lors d'une manifestation contre les frappes américaines visant l'Iran, à Sanaa, le 10 juillet 2026. (Photo de Mohammed HUWAIS / AFP). AFP or licensors

Cette reprise des hostilités, assortie de l’annonce par Téhéran d’une nouvelle fermeture du détroit, met une fois de plus à mal le cessez-le-feu théoriquement en vigueur entre les deux ennemis, qui ont échangé ces derniers jours des menaces de vengeance et de destruction totale.

Au Koweït et aux Émirats arabes unis, les autorités ont dit faire face dimanche matin à des attaques aériennes. Les sirènes d’alerte ont retenti au Bahreïn, et au Qatar. Des journalistes de l’AFP ont entendu des explosions et assisté à des interceptions dans le ciel du sud de la capitale Doha.

Les autorités de l’émirat ont confirmé avoir intercepté des missiles. Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l’Iran, ont déclaré dans un communiqué cité par les médias officiels qu’ils avaient visé une base aérienne américaine au Qatar «en réponse aux attaques continues» des États-Unis.

Plus tôt, l’Iran avait annoncé la fermeture «jusqu’à nouvel ordre» du détroit d’Ormuz, par lequel transitait en temps normal un cinquième du commerce mondial d’hydrocarbures, après y avoir tiré sur un navire.

«Plusieurs navires ont tenté d’emprunter une route non autorisée et ont ignoré nos avertissements et nos rappels», ont écrit les Gardiens dans un communiqué. «Un navire qui avait mis en danger la sécurité maritime en désactivant ses systèmes a été touché par des tirs d’avertissement et arrêté», ont-ils poursuivi.

Canot de sauvetage

Selon l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO, l’attaque a eu lieu à 9 milles nautiques (environ 17 km) à l’est de la péninsule de Moussandam, appartenant au sultanat d’Oman, et a provoqué un incendie à bord. «L’équipage a abandonné le navire et embarqué sur un canot de sauvetage», a-t-elle indiqué.

En retour, le Commandement central de l’armée américaine (Centom) a annoncé avoir mené environ 140 frappes contre des cibles militaires en Iran, la troisième série depuis mardi, visant «des sites de missiles et de drones iraniens, des moyens navals, des dépôts de munitions, des réseaux de communication et des postes de surveillance côtière».

Des médias iraniens ont fait état d’explosions dans le sud du pays, à Bandar Abbas, Sirik, Jask, sur l’île de Qeshm, ainsi que dans la province du Khouzistan, frontalière de l’Irak, sans signaler de victime dans l’immédiat.

«L’Iran a fait un mauvais choix. Maintenant ils paient», a écrit sur X le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.

Iran made a poor choice. Now they pay. https://t.co/8m4fEfgrXv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 11, 2026

Selon le Centcom, le navire touché par l’Iran est le GFS Galaxy, un porte-conteneurs battant pavillon chypriote. «Un membre d’équipage civil est porté disparu et le navire n’est pas en mesure de poursuivre sa route en raison d’un incendie à bord et de dégâts importants subis par la salle des machines», a-t-il détaillé.

Détroit fermé

«Le détroit d’Ormuz sera fermé jusqu’à nouvel ordre et jusqu’à la fin des interventions américaines dans cette région; aucun navire ne sera autorisé à le traverser», ont écrit les Gardiens, qui ont par la suite annoncé avoir frappé «un deuxième navire qui violait les régulations dans le détroit d’Ormuz», sans plus de précisions.

Guerre au Moyen-Orient: les Gardiens de la Révolution iraniens annoncent avoir frappé un deuxième navire dans le détroit d'Ormuz pic.twitter.com/ulvVNLGnmh — Week-end Première (@WEPremiere) July 12, 2026

Jusqu’à présent, Téhéran autorise un seul couloir de navigation, le long de ses côtes, et exclut tout retour à la situation d’avant-guerre, quand le passage était gratuit dans le détroit d’Ormuz, ce que les États-Unis contestent.

Les États-Unis avaient déjà bombardé l’Iran dans la nuit de mardi à mercredi, puis au cours de la nuit suivante, après avoir imputé à Téhéran la responsabilité d’attaques contre des navires commerciaux. En représailles, l’Iran avait frappé des cibles au Koweït, à Bahreïn et au Qatar.

Washington et Téhéran ont signé le 17 juin un protocole d’accord, assorti d’un cessez-le-feu, se donnant 60 jours pour trouver une fin définitive à la guerre engagée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l’Iran.

Depuis, le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que ce cessez-le-feu était «terminé» en raison des attaques iraniennes contre des navires, tout en autorisant la poursuite des pourparlers avec l’Iran.

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a par ailleurs prévenu samedi que la «vengeance» était «inévitable» après les funérailles de son père et précédent Ali Khamenei, tué au début des attaques israélo-américaines.

«Ces criminels, dont les noms figurent sur une liste, emporteront dans leur tombe le souhait d’une mort paisible dans leur lit», a écrit Mojtaba Khamenei, désigné guide suprême en mars, mais qui n’est pas apparu en public depuis.

The criminal, disgraceful murderers of the martyred Leader, whose names are fully documented from the highest to the lowest ranks, will carry their dream of a peaceful death in bed to the grave. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) July 11, 2026

Vendredi, Donald Trump avait accusé l’Iran de vouloir le faire assassin, et promis une nouvelle fois «de décimer et de détruire complètement toutes les régions d’Iran» s’il tentait de le faire.