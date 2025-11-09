Frappes russes: l’Ukraine plongée dans le noir, des infrastructures énergétiques dévastées

Des gens regardent un immeuble résidentiel endommagé à la suite d'attaques aériennes russes dans la région de Kiev le 24 janvier 2025, au milieu de l'invasion russe de l'Ukraine. AFP or licensors

«Il est difficile de se souvenir d’un nombre aussi important de frappes directes sur des installations énergétiques depuis le début de l’invasion», a affirmé la ministre de l’Énergie Svitlana Grintchouk sur la chaîne locale United News.

La nuit de samedi à dimanche a été, selon elle, «l’une des plus difficiles» depuis le début de l’offensive russe à grande échelle en février 2022.

Ces frappes de drones et de missiles russes ont fait au moins quatre morts à Dnipro, grande ville du centre-est de l’Ukraine, et à Kharkiv (nord-est).

La Russie cible depuis plusieurs semaines les centrales électriques et les installations gazières ukrainiennes, provoquant régulièrement des coupures à travers le pays et faisant craindre un hiver difficile alors que les températures baissent.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a tiré un total de 458 drones et 45 missiles sur l’Ukraine, selon l’armée de l’air ukrainienne, qui a assuré avoir abattu 409 drones et neuf missiles.

A rescue operation is underway in Dnipro. Overnight, Russia struck the city, hitting an apartment building. As of now, 11 people have been reported wounded, including children. Unfortunately, one person has been killed. My condolences to the family and loved ones. Dozens of… pic.twitter.com/TFUG3SjxpA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2025

Ces attaques ont coupé l’approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau dans de nombreuses villes, le groupe public d’électricité Centerenergo avertissant samedi que la capacité de production était «réduite à zéro» après «la frappe la plus massive sur (les) centrales thermiques» ukrainiennes «depuis le début de l’invasion».

«Attaques délibérées»

«La Russie a une nouvelle fois pris pour cible les sous-stations qui alimentent les centrales nucléaires de Khmelnytskyi et Rivne (ouest). Il ne s’agissait pas d’attaques accidentelles, mais d’attaques délibérée», a réagi sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha.

During today’s attacks, Russia once again targeted substations that power the Khmelnytskyi and Rivne nuclear power plants.



These were not accidental but well-planned strikes. Russia is deliberately endangering nuclear safety in Europe.



We call for an urgent meeting of the IAEA… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 8, 2025

Dénonçant des «risques inacceptables» pour la sécurité nucléaire en Europe, il a appelé à la tenue au plus vite d’une réunion du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Sur le terrain, les techniciens travaillent d’arrache-pied dimanche pour rétablir le courant.

Ukraine: Kharkiv fonctionne au ralenti après les frappes russes sur les infrastructures énergétiques

➡️ https://t.co/dQVXF97kDx pic.twitter.com/4TTv9nkM4y — RFI (@RFI) November 9, 2025

L’électricité restera cependant coupée encore entre huit et seize heures par jour dans la plupart des régions d’Ukraine en raison de délestages, a déclaré le fournisseur public Ukrenergo, le temps d’effectuer les réparations et de déployer des sources d’énergie alternatives.

Comme lors de chaque vague de frappes, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir visé «des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien et des installations gazières et énergétiques qui soutiennent leurs opérations».

🔊 Kramatorsk once had 200,000 residents. Now barely half remain as the city stands in Russia's path on what experts call the "fortress belt" of eastern Ukraine. Learn more on the On Assignment podcast https://t.co/VdyzX3q3nG pic.twitter.com/1eTums9bpb — Reuters (@Reuters) November 9, 2025

Ces frappes russes, qui les années précédentes avaient déjà plongé des millions de personnes dans le noir en Ukraine, font craindre un nouvel hiver rude pour les civils.

Lire aussi : Ukraine: importante attaque russe contre les infrastructures énergétiques, un mort

Le directeur du Centre ukrainien de recherche sur l’énergie, Oleksandre Khartchenko, a averti que le pays court un «risque significatif» de coupures de chauffage cet hiver.

Selon un rapport de fin octobre de l’École d’économie de Kiev, au moins «27% de la demande en électricité ne pourra être satisfaite» cet hiver, en raison des dommages causés aux installations énergétiques.

L’Ukraine vise, de son côté, quasiment chaque semaine des dépôts et raffineries de pétrole en Russie, avec l’objectif de perturber les exportations de pétrole et de réduire le financement de l’effort de guerre russe. Elle a aussi déjà ciblé des centrales électriques et des conduites d’hydrocarbures, y compris celles approvisionnant l’Europe.