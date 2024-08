France: le président Macron réunit ce vendredi les forces politiques en vue de la formation d’un gouvernement

Le président français Emmanuel Macron réunit ce vendredi quelques-unes des grandes forces politiques françaises, sa première initiative depuis la trêve des Jeux olympiques pour doter enfin le pays d’un gouvernement. La journée sera aussi longue que tendue pour le chef de l’État, contesté jusque dans son propre camp depuis qu’il a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale et de convoquer des législatives anticipées.

Il doit ouvrir la séquence à 10H30, en recevant à l’Elysée le Nouveau Front populaire (NFP), alliance des forces de gauche (gauche radicale, socialistes, écologistes et communistes), qui ont créé la surprise en arrivant en tête avec 193 députés, loin toutefois de la majorité absolue (289). Il enchaîne à 13H00 avec les responsables de son camp (qui compte 166 représentants), puis la droite républicaine.

Emmanuel Macron se lance dans la résolution du casse-tête de la nomination d’un Premier ministre https://t.co/UqrLErjWDE — La Libre (@lalibrebe) August 23, 2024

Deux autres formations plus minoritaires achèveront la journée, avant de nouveaux entretiens lundi avec l’extrême droite du Rassemblement national (RN) et ses alliés (142 députés), les seuls à exclure une coalition.

Ces consultations ont pour but «de savoir dans quelles conditions» les forces politiques peuvent définir une «majorité large», a expliqué l’Élysée jeudi, assurant que le président était «garant des institutions». «La stabilité», c’est «la capacité pour un gouvernement à ne pas tomber à la première motion de censure déposée», a-t-on insisté de même source.

⚡️ 🗣 "J'ai un scoop : nous sommes prêts ! Si nous allons à Matignon, ce n'est pas pour faire de la figuration mais c'est pour gouverner." assène l'eurodéputée LFI Manon Aubry avant les consultations pour le poste de Premier ministre organisées par Emmanuel Macron. pic.twitter.com/3GrtnXipkB — franceinfo (@franceinfo) August 23, 2024

À gauche, le NFP défend bec et ongles sa candidate au poste de Première ministre, la haute- fonctionnaire Lucie Castets, 37 ans, annoncée présente à l’Elysée vendredi. Le bloc a déploré jeudi que le chef de l’État «tergiverse plutôt que de tirer les conséquences» des résultats des élections.

Un budget début octobre

«Comme dans toutes les démocraties parlementaires, la coalition arrivée en tête doit pouvoir former un gouvernement», ont martelé ses responsables. «Nous sommes prêts». Mais le blocage est total: Macron exclut de nommer Lucie Castets. Et le camp présidentiel, la droite et l’extrême-droite menacent d’une motion de censure tout gouvernement comprenant des ministres issus de La France insoumise (LFI).

Si le président campe sur son refus du NFP, qui pour diriger le gouvernement? Au centre, le camp présidentiel n’ose s’avancer. À droite, Les Républicains sont plutôt rétifs à la perspective d’un accord de gouvernement. D’autres sont plus ouverts. Et des noms d’anciens ministres circulent, jusqu’au centre-gauche.

Après un long refus d’obstacle, le Président entame ses entretiens avec les chefs de partis et de groupes parlementaires, préalables à la désignation d’un Premier ministre. Rechignant toujours à mettre la gauche à Matignon, mais sans alternative évidente.https://t.co/kGpOaVk5HD — Libération (@libe) August 23, 2024

Les joutes politiques, entamées avant les JO, ont repris de plus belle. Avec l’impérieuse nécessité pour le pays d’accoucher, au 1er octobre, d’un budget pour 2025. La gauche promet une politique de rupture, avec notamment l’augmentation du salaire minimum et l’abrogation de la très impopulaire réforme des retraites.

Mais Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire resté en poste depuis six semaines pour expédier les affaires courantes, a déjà envoyé les lettres plafonds octroyant leurs crédits aux ministères. «Pur scandale», «coup de force», a critiqué le NFP.

L'envoi des "lettres plafonds" pour le budget 2025 est qualifié de "déni démocratique clair" par Éric Coquerel du LFI. Le NFP prévoit de réviser le projet de Gabriel Attal, qui propose un gel des dépenses de l'État. #Budget2025 #Politique 🇫🇷 (franceinfo) pic.twitter.com/Spi3eg3Kix — XNews France (@XNews_France) August 21, 2024

Pendant ce temps, les partis de gauche tenaient, chacun de leur côté, leurs traditionnels séminaires de rentrée ou universités d’été. L’occasion pour Lucie Castets, inconnue du grand public, d’enchaîner les apparitions et de construire sa crédibilité.