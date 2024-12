France: le gouvernement Barnier face à la tourmente

🔴 URGENT - Michel Barnier déclenche le 49.3. Le 24eme fois sous Macron depuis 2022



Macron et son gouvernement sont les uniques responsables de la crise financière et politique.



Une seule solution : la censure du gouvernement et la démission de Macron.#MotionDeCensure pic.twitter.com/HBQGYnHeHA