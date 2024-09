Qui est Othman Nasrou, cet autre Français d’origine marocaine nommé au gouvernement Barnier

Othman Nasrou, né en 1987 à Casablanca, s’est engagé très jeune en politique après ses études de commerce à HEC Paris et un bref passage en entreprise. Faisant partie de la formation politique Les Républicains (LR), il devient en 2014, élu communal à Trappes en banlieue parisienne.

Très honoré par la confiance accordée par @MichelBarnier. Nous avons tant de défis à relever pour faire réussir le pays.



Aux côtés de @BrunoRetailleau, je serai au travail pour faire vivre la citoyenneté, le respect de la dignité de chacun, et les valeurs de la République. https://t.co/gUm3yaTdE0 — Othman Nasrou (@othmannasrou) September 21, 2024

Son mouvement, Trappes Citoyens, se positionne comme la première force d’opposition de la ville lors des élections municipales. En 2015, le nouveau secrétaire d’Etat à la Citoyenneté est élu conseiller régional, avant d’être nommé vice-président de la région Île-de-France (région parisienne), en charge du Tourisme et des Affaires internationales.

En 2017, Othman Nasrou occupe le poste de président du groupe majoritaire de la région, puis, deux ans après, celui de vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, en charge du Développement économique. En 2020, il est élu vice-président de la région Île-de-France, en charge des Affaires européennes et internationales.

Un an après, il est investi vice-président de la région Île-de-France en charge de la jeunesse, de la promesse républicaine, de l’orientation et de l’insertion professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et premier secrétaire général délégué des Républicains (LR).

A ce titre, il dirige la campagne pour la présidence des LR en 2022. Othman Nasrou se dit toujours fier de ses origines marocaines, incarnant une génération émergente de responsables politiques passionnés et résolus à défendre les valeurs de diversité et d’inclusion au sein de la société française.