France: Emmanuel Macron nomme Michel Barnier au poste de Premier ministre

Le président français Emmanuel Macron a nommé jeudi l’ex-ministre et ancien commissaire européen de droite Michel Barnier, 73 ans, comme Premier ministre, a annoncé l’Elysée, 60 jours après des législatives qui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité en France.

Le plus vieux Premier ministre de la Vème République succède ainsi au poste de chef du gouvernement à Gabriel Attal, 35 ans, qui en était le plus jeune. Il va devoir tenter de former un gouvernement susceptible de survivre à une censure parlementaire, pour mettre fin à la plus grave crise politique de ces cinquante dernières années.

Emmanuel Macron a demandé au nouveau Premier ministre Michel Barnier de «constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays», a déclaré ce jeudi l’Elysée dans un communiqué. «Cette nomination intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le président s’est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement», a ajouté la présidence.

