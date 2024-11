Élections américaines: victoire cruciale pour Trump dans l’État-clé et ultra-disputé de Pennsylvanie

L'ex-président des États-Unis et candidat républicain à la présidence Donald Trump, à côté de son colistier et sénateur de l'Ohio J. D. Vance.. AFP or licensors

Donald Trump a remporté ce mercredi une victoire cruciale dans l’État-clé de Pennsylvanie, gros lot en termes de grands électeurs et l’un des plus disputés de la course à la présidentielle, selon les projections des médias américains CNN et NBC.

Le républicain s’y était imposé d’un rien en 2016, et Joe Biden l’avait repris sur le fil en 2020. Sa rivale cette année, la démocrate Kamala Harris, avait terminé sa campagne dans cet État, sans lequel ses chances d’élection s’amenuisent grandement.

Avec pour l’instant 266 grands électeurs, contre 195 pour sa rivale Kamala Harris, Donald Trump se rapproche ainsi du seuil fatidique des 270 grands électeurs, synonyme de victoire et de retour à la Maison Blanche.