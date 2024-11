Présidentielle américaine: Donald Trump très largement en tête, Kamala Harris en difficulté

Avec pour l’instant 247 grands électeurs, contre 214 pour sa rivale Kamala Harris, Donald Trump fait la course largement en tête dans l’élection présidentielle américaine. Il se rapproche ainsi du seuil fatidique des 270 grands électeurs, synonyme de victoire et de retour à la Maison Blanche.

Le candidat républicain a été donné vainqueur en Géorgie et en Caroline du Nord, selon des projections de médias américains. L’attente continue dans les cinq autres «Swing States», ces États susceptibles de faire basculer le résultat de l’élection, tandis que d’autres États, où il n’y avait aucun suspense, ont déjà livré leurs verdicts.

L’humeur est «positive» dans le camp Trump, a confié à l’AFP un des plus proches conseillers de l’ancien président, Jason Miller, et bien plus morose chez les démocrates, Kamala Harris ayant renoncé à s’exprimer dans la nuit.