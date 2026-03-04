Pendant la première guerre mondiale, la phrase Gott mit uns– Dieu (est) avec nous– était gravée sur les équipements militaires allemands, imprimée sur des cartes postales, affichée dans les centres-villes, etc. Pourtant, le Reich chrétien ne combattait que des nations chrétiennes… De l’autre côté, des évêques français baptisaient des canons destinés à tuer des soldats ou des civils allemands qui confessaient le même Dieu qu’eux. Comprenne qui pourra.

Du temps que Bob Dylan était mon chanteur préféré, à l’adolescence, je connaissais par cœur sa chanson engagée With God on Our Side: «Le pays d’où je viens s’appelle le Midwest. J’y ai été élevé, on m’a appris (…) que Dieu est avec nous. La cavalerie a chargé, les Indiens sont morts, avec Dieu de notre côté. (…) La Première Guerre mondiale, je n’ai jamais compris pourquoi on se battait mais on ne compte pas les morts quand Dieu est avec soi. (…) J’ai appris à haïr les Russes, à les haïr et à les craindre, à fuir et à me cacher et à accepter tout cela avec Dieu à mes côtés…»

Tout cela m’est revenu en mémoire avec les images désolantes qui nous viennent ces jours-ci du Moyen-Orient. Le grand chef religieux chiite pensait avoir Dieu avec lui. Il a été éliminé sans pitié, en un clin d’œil, par ses ennemis– lesquels s’imaginent aussi avoir Dieu à leur côté, sous la forme d’un agent immobilier qui leur aurait signé un bail emphytéotique entre le Nil et l’Euphrate. L’emphytéote roué s’est allié pour la circonstance avec ces gars du Midwest dont parlait Bob Dylan, de gros balourds pas très futés qui croient dur comme fer que Jésus était blond et avait les yeux bleus– alors que sidna ‘Issa est plus correctement représenté comme un Arabe par les maronites libanais qui le connaissent bien puisqu’ils l’ont eu comme voisin, autrefois. Il est des nôôôôtres, il a bu son calice comme les autres…

Quant au Premier ministre indien, il a pris position contre l’Iran par détestation de l’islam. Lui aussi a donc Dieu à ses côtés? Mais non, bande de gueux (que nous sommes), il en a trois, lui: Brahma, Vishnou et Shiva. Et encore, il ne s’agit là que des divinités les plus puissantes du panthéon hindou qui compte 33 millions de dieux. N’en jetez plus! Ce n’est plus une religion, c’est un fourmillement, un puits sans fond, c’est l’infini à la portée des caniches. Et c’est au nom de cette surpopulation divine que N. le Modi opprime ses propres concitoyens de confession musulmane ou chrétienne. Bravo!

On ne sait s’il faut en rire ou en pleurer. Tous ces gens se massacrent allègrement au nom d’un Être suprême sorti à leur image de leur cerveau embrumé, minable comme eux, vindicatif et méchant comme eux, génocidaire comme eux.

Pendant ce temps, le Dieu des physiciens et des philosophes– qui a créé plus de galaxies et d’étoiles qu’il n’y a de gouttes d’eau dans tous les océans– regarde ces nullités d’infiniment loin, comme le laborantin examine des germes nuisibles dans son microscope; et sans doute se dit-il, dans son langage ineffable et à nul autre pareil:

- Ils prétendent que je serais avec eux. Ils se trompent d’adresse. Le Diable, ce n’est pas ici, c’est en face. Qu’ils aillent voir là-bas si j’y suis…