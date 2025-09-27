Deux enquêtes après des menaces contre la présidente du tribunal ayant condamné Sarkozy

L'ancien président français Nicolas Sarkozy quitte le tribunal de Paris après le verdict de son procès pour financement illégal de campagne depuis la Libye lors de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, le 25 septembre 2025. Le tribunal de Paris a condamné l'ancien président français Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison ferme après l'avoir reconnu coupable d'association de malfaiteurs suite aux accusations selon lesquelles l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi aurait contribué au financement de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire de Sarkozy à une date ultérieure, le parquet ayant un mois pour informer l'ancien chef de l'État de la date de son incarcération. (Photo : JULIEN DE ROSA / AFP). AFP or licensors

Dans l’après-midi, l’Union syndicale des magistrats (USM) avait annoncé avoir fait des signalements à la justice, évoquant des «menaces de mort ou de violences graves».

Des enquêtes ont été confiées au Pôle national de lutte contre la haine en ligne, a indiqué le parquet de Paris, sollicité par l’AFP, sans donner plus de détails sur les deux enquêtes «distinctes» ouvertes.

Condamnation de Nicolas Sarkozy : deux enquêtes ouvertes après des menaces contre la présidente du tribunal https://t.co/5WNvGPtUEV — franceinfo (@franceinfo) September 26, 2025

Le parquet rappelle toutefois que les «menaces de mort à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique» font «encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement».

Le cyberharcèlement - «propos ou comportement répétés, par une ou plusieurs personnes, ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie» - est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, expose encore le ministère public.

«Attentifs et inquiets»

Divulguer des informations personnelles permettant «d’identifier ou localiser une personne dépositaire de l’autorité publique et l’exposant à un risque d’atteinte à sa personne ou à ses biens est une infraction faisant encourir la peine de 5 ans et 75.000 euros», développe également le parquet.

« L'USM s'inquiète de la désignation publique des magistrats, du parquet comme du siège, comme des ennemis politiques », écrit le syndicat dans un communiqué.https://t.co/sETaFcLb2B — Le Républicain Lorrain (@lerepu) September 26, 2025

Selon le secrétaire général adjoint de l’USM Aurélien Martini, le magistrat est visé par des menaces de mort et d’agression violente sur les réseaux sociaux, où sa photo est publiée. «On est attentifs et inquiets», a-t-il déclaré à l’AFP.

Le parquet rappelle enfin «qu’il est fondamental, dans toute société démocratique, que le débat judiciaire demeure encadré par la procédure pénale».

"Que les Français lisent cette décision de justice et ils se feront leur opinion"



Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats, s'exprime sur la transparence de la justice en France pic.twitter.com/Km3P14Ovn1 — BFMTV (@BFMTV) September 26, 2025

«L’appel est la voie légitime pour contester une décision de justice. Par ailleurs la liberté de parole, y compris en ligne, a pour limiter la mise en danger des personnes», conclut le parquet.

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné jeudi Nicolas Sarkozy à cinq ans d’emprisonnement avec incarcération prochaine pour avoir «laissé ses plus proches» démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne victorieuse de 2007, une lourde peine infligée par «haine» selon l’ancien chef de l’État.

Le Syndicat de la magistrature (SM) a de son côté d’énoncé les attaques d’«une partie de la classe politique» qui estime que la condamnation de l’ex-président était «le fruit d’un acharnement, voire d’une vengeance de la justice».

Précédents après le procès Le Pen

Cette année, deux autres enquêtes de ce type ont déjà été ouvertes après des menaces ayant visé les magistrats du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné, cette fois, Marine Le Pen à une peine de cinq ans d’inéligibilité avec application immédiate.

En avril, le tribunal correctionnel de Bobigny a été condamné à huit mois de prison avec sursis un internaute de 76 ans pour outrage et provocation au meurtre pour un message en ligne contre la présidente du tribunal au procès du Rassemblement national (RN) et de Marine Le Pen.

Le 31 mars, la cheffe de dossier de l’extrême droite avait été condamnée à quatre ans d’emprisonnement, dont deux fermes aménagées sous bracelet électronique, et à une amende de 100.000 euros, ainsi qu’à une inéligibilité immédiate de cinq ans qui compromet sa candidature à la présidentielle de 2027. Le procès en appel se tiendra du 13 janvier au 12 février 2026 dans cette affaire de paiement de salariés du parti avec l’argent du Parlement européen.

Après le délibéré du 31 mars, les magistrats ayant rendu la décision, notamment la présidente de la chambre concernée, ont été la cible de menaces très virulentes ayant mené au placement sous protection policière de cette dernière.

Le 1er avril, une enquête visant «les propos répréhensibles proférés à l’encontre des magistrats qui ont rendu collégialement la décision» avait été lancée.

Une autre enquête avait déjà été ouverte en début d’année après des menaces de mort postées sur le site d’extrême droite Riposte laïque, après les réquisitions du ministère public.

Après la demande de dépaysement du parquet de Paris, c’est celui de Bobigny qui a été chargé des investigations sur les deux enquêtes.