Chine: 33 morts, 18 disparus à Pékin après des pluies torentielles

Des sauveteurs évacuant des résidents après de fortes pluies à Zhuozhou, dans la province de Hebei, dans le nord de la Chine.. AFP or licensors

La capitale chinoise a été frappée par des pluies record ces dernières semaines. Les autorités ont déclaré ce mercredi que 33 personnes avaient trouvé la mort dans les récentes intempéries à Pékin, principalement en raison des inondations et de l’effondrement de bâtiments. Le bilan officiel a presque triplé depuis mardi dernier.

Pékin, victime d’inondations meurtrières, a vu s’abattre ces derniers jours les précipitations les plus fortes depuis le début des relevés, avec des opérations de secours qui se sont accélérées. «La valeur maximale» des précipitations enregistrées durant cet épisode pluvieux dans une station de la capitale était de 744,8 millimètres et il s’agit des «plus importantes chutes de pluie depuis 140 ans», a indiqué le service météorologique municipal.

«Je voudrais exprimer mes profondes condoléances pour ceux qui sont morts dans l’exercice de leurs fonctions et aux malheureuses victimes», a déclaré Xia Linmao, vice-maire de Pékin, lors d’une conférence de presse, retransmise par la télévision publique CCTV.

Dans la province voisine de Hebei, 15 personnes sont mortes et 22 sont portées disparues. Dans le nord-est du pays, à Jilin, 14 personnes sont mortes et une autre était portée disparue dimanche. «J’ai encore peur lorsque je me souviens des récentes inondations», a déclaré Zheng Xiaokang, un officier de police du village de Jiangxi (sud-est), à l’agence de presse gouvernementale Chine nouvelle.

Des millions de personnes ont été frappées par des phénomènes météorologiques extrêmes et des vagues de chaleur prolongées dans le monde entier au cours des dernières semaines, des événements qui, selon les scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique.