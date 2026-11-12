«Baisser les loyers, augmenter les salaires»: journée de grève générale hier en Espagne

À Barcelone, le 11 novembre 2026, un manifestant lève le poing lors d’une journée de grève générale nationale. AFP or licensors

La police a tiré des gaz lacrymogènes lors d’affrontements sporadiques mercredi soir à Madrid et Barcelone, à l’issue d’une journée de mobilisation massive dans toute l’Espagne pour le droit au logement et le pouvoir d’achat, à quelques semaines d’élections législatives anticipées. Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans le pays après cette journée de grève générale, la première de ce type depuis 14 ans dans la quatrième économie de la zone euro.

À Madrid et à Barcelone, les défilés, qui ont rassemblé respectivement 120.000 et 55.000 personnes, selon les autorités, se sont achevés dans la soirée par quelques heurts opposant des groupes de manifestants souvent cagoulés et habillés de vêtements sombres à la police, selon des journalistes de l’AFP.

Des vidéos de l’AFP tournées dans ces deux villes montrent des manifestants lancer des projectiles sur la police anti-émeute, qui tire des balles en caoutchouc, lance des gaz lacrymogènes et donne des coups de matraque à plusieurs individus. Plusieurs boutiques du centre-ville ont été vandalisées et des poubelles ont été incendiées au milieu de la chaussée, où des feux de détritus ont été allumés en plusieurs endroits, selon les vidéos.

Les principaux syndicats du pays avaient appelé à cette grève dans le prolongement du mouvement de protestation né fin septembre après l’expulsion de son appartement de Maricarmen Abascal, une Madrilène de 87 ans, décédée quelques jours plus tard.

«Nous sommes là pour revendiquer le droit à un logement digne, pour qu’il soit respecté, pour que les loyers baissent, qu’il soit possible d’acheter un logement», a déclaré à l’AFP dans la journée David, un ingénieur de 40 ans qui n’a pas souhaité donner son nom.

🇪🇸 | En Barcelona, los manifestantes incendiaron neumáticos y bloquearon una autopista.



Se está protestando contra el alto costo de la vivienda y el coste de la vida. pic.twitter.com/0XaKDuagqx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 12, 2026

«Heureusement, je vis seul, parce que mon appartement est dans un état assez lamentable. Cela me permet de payer un loyer un peu inférieur aux prix du marché», a-t-il poursuivi, disant avoir un loyer d’un peu plus de 600 euros pour un logement sans chauffage ni climatisation. «Il se passe quelque chose ici, un mouvement est en marche, et tant que ce problème ne sera pas résolu, il ne s’arrêtera pas», a-t-il prévenu.

«Je pense que la pression de la rue finira toujours par pousser les gouvernements à agir», a estimé de son côté Paula Díaz, une technicienne de 25 ans, qui vit encore chez ses parents. Dans les cortèges on pouvait voir de nombreux jeunes, particulièrement touchés par la crise du logement dans le pays, mais aussi des manifestants plus âgés.

«Notre génération aussi a connu des difficultés d’accès au logement. Mais, à l’époque, on construisait davantage de logements publics. Aujourd’hui, il ne s’en construit pratiquement plus, et cela a contribué à aggraver progressivement le problème», a déploré à Barcelone Teresa Collados, 71 ans, une retraitée venue manifester «par solidarité».

Espagne: des heurts entre manifestants et forces de l'ordre lors de mobilisations massives pour le droit au logement et le pouvoir d'achat pic.twitter.com/mG7DD1cbxK — BFM (@BFMTV) November 12, 2026

Un peu partout dans le pays, des militants ont mené durant la journée des opérations de blocage sur plusieurs axes routiers et installé des piquets de grève autour de centres logistiques. Le mouvement a aussi entraîné des perturbations dans les transports publics.

Les Commissions ouvrières (CCOO), le premier syndicat national, ont évoqué «une participation très importante dans les secteurs qui travaillent en rotation d’équipes», tandis que l’UGT, l’autre grand syndicat, a salué une mobilisation «massive» pour une grève «juste», avec une participation plus importante dans les zones côtières du nord, de l’est et du sud de l’Espagne, confrontées à une «forte pression» immobilière.

Une analyse loin d’être partagée par le patronat, les organisations CEOE et CEPYME, représentant les organisations entrepreneuriales et les PME évoquant au contraire «une grève marquée par des niveaux de participation historiquement faibles, tant sur le plan sectoriel que territorial» et un «échec».

🚨🇪🇸 ALERTE INFO | Un policier a été TUÉ et un autre grièvement blessé, perdant une jambe, dans une explosion à Oviedo, en Espagne.



Les agents intervenaient après des tirs ayant blessé une adolescente de 17 ans lorsqu’ils ont découvert un sac à dos contenant un engin explosif à… — Cerfia (@CerfiaFR) November 10, 2026

«Ce n’est que le début», a assuré mercredi Alicia del Río, porte-parole du Syndicat des locataires, demandant un changement de «modèle de logement».

C’est précisément après ne pas être parvenu à faire adopter par les députés un paquet de mesures destiné à enrayer la crise du logement que le Premier ministre, Pedro Sánchez, a avancé au 29 novembre les élections législatives, initialement prévues en 2027.

Critiqué par une partie des manifestants, il soutenait pourtant le mouvement et entend faire adopter dès jeudi une partie de ces mesures au Parlement. La mobilisation était en revanche vivement dénoncée par le Parti populaire, qui a promis d’abroger ces décrets en cas d’arrivée au pouvoir, et Vox (extrême droite).