La plus haute tour de Riyad a de nouveau été ciblée, mardi 24 novembre, par une frappe des Houthis qui a fait 11 blessés. . AFP or licensors

Dans le même temps, les combattants pro-iraniens avancent sur le sol yéménite et s’apprêtent à attaquer Aden, où siège le gouvernement reconnu par la communauté internationale, selon les forces gouvernementales qui promettent de ne pas laisser tomber la ville aux mains de leur ennemi.

Dans la capitale saoudienne, une frappe a touché le gratte-ciel abritant le riche fonds souverain saoudien (PIF), déjà endommagé la semaine dernière lors d’une attaque similaire, d’après des témoins et les autorités du royaume.

Parmi les onze blessés, deux sont de nationalité saoudienne, les autres étant népalais, égyptiens et indiens, a détaillé la Défense civile, qui a diffusé une nouvelle photo du bâtiment.

Au moins deux sont gravement brûlés et dans un état critique, selon une source informée des détails de l’attaque.

Plusieurs ouvriers se trouvaient mardi dans le bâtiment pour effectuer des travaux de réparation, a t-elle précisés à l’AFP.

Symboles visés

La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite face aux Houthis, a déclaré dans un premier communiqué une «lâche attaque terroriste», avant de préciser quelques heures plus tard que les combattants pro-iraniens avaient utilisé «un drone». Les Houthis n’ont pas revendiqué l’attaque dans l’immédiat.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue saoudien, condamné les frappes houthies «contre les infrastructures civiles et énergétiques saoudiennes», selon le Département d’État, sans préciser spécifiquement la dernière attaque.

🇸🇦📞🇺🇸 | Foreign Minister HH Prince @FaisalbinFarhan held a phone call with U.S. Secretary of State Marco Rubio. https://t.co/xW8VgVGLLp — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) November 25, 2026

Avec ses imposants gratte-ciel, ses commerces de luxe et ses espaces verts, le quartier financier du roi Abdallah (KAFD) est la vitrine des ambitions économiques de l’Arabie saoudite et de son projet Vision 2030, qui vise à faire du royaume un pôle majeur pour le tourisme, les conférences internationales et les grandes entreprises.

Mais ces dernières semaines, il est quasi déserté, de nombreux employés du quartier financier travaillant désormais à distance du fait de la situation sécuritaire.

Jeudi déjà, une frappe avait soufflé les fenêtres de plusieurs étages de la tour du Fonds souverain et touché des bâtiments voisins.

Des pans entiers de la façade vitrée de cette tour de 80 étages, haute de 385 mètres, avaient volé en éclats. L’attaque n’avait pas fait de blessé.

Après avoir subi des frappes iraniennes et le verrouillage par Téhéran du détroit d’Ormuz, essentiel pour ses exportations d’hydrocarbures, l’Arabie saoudite essuie depuis des mois des attaques incessantes des Houthis.

Des installations énergétiques aux aéroports, en passant par les bâtiments emblématiques au cœur de Riyad, les combattants ciblent aussi bien les infrastructures vitales de la monarchie du Golfe que les symboles de sa puissance.

Dans la capitale, le quotidien est perturbé et les enfants contraints de suivre les cours à distance.

Début novembre, un autre gratte-ciel du quartier financier, appartenant au géant pétrolier Aramco, avait également été endommagé après un tir des Houthis.

En octobre, une attaque contre l’aéroport international de Riyad avait fait 14 morts et des centaines de blessés, entraînant la suspension des vols pendant deux semaines.

«Prêts à attaquer» Aden

En riposte, les forces saoudiennes multiplient les frappes contre les Houthis au Yémen et tentent de freiner leurs avancées.

Après une offensive éclair en septembre le long du littoral de la mer Rouge, le mouvement pro-iranien convoite désormais Aden.

Face à une première percée houthie mi-novembre, le gouvernement yéménite avait retiré ses troupes des zones côtières afin de renforcer Aden et les provinces voisines.

«Ils sont à présent prêts à attaquer. Nous avons préparé la défense d’Aden», a déclaré mardi le colonel Majid al-Nuzaili, porte-parole de l’armée, confirmant que les combattants se trouvent à «60 km de la ville».

Yemen’s armed forces say Houthi fighters are about 60 kilometres from Aden, the seat of the internationally recognised government. Military spokesman Colonel Majid al-Nuzaili said the city will not fall, France 24 reported, citing AFP. A hillside in Aden, Yemen. Photo: Renato Agostini / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 — Life News Agency (@lifenewscomx) November 25, 2026

«La prise d’Aden est un scénario hypothétique. Cela n’arrivera pas», a t-il ajouté. «La situation n’est pas celle que nous souhaiterions. Mais elle n’est pas aussi grave qu’on le laisse entendre».