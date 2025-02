Algérie: inquiète de l’état de santé de Boualem Sansal, la France dénonce les pressions qu’il subit

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. AFP or licensors

À l’issue d’un comité interministériel consacré à l’immigration, François Bayrou, Premier ministre français, a déclaré que «nous sommes dans une grande inquiétude à propos de sa santé (de Boualem Sansal, NDLR)» et «des pressions qui sont faites sur lui, et notamment (celles) qui mettent en cause ses avocats».

🔴 Boualem Sansal



🗣️ François Bayrou (@bayrou), Premier ministre : "Nous sommes dans une grande inquiétude à propos de sa santé et d'une grande inquiétude en fonction des pressions qui sont faites sur lui." pic.twitter.com/1xpOG8PWgA — LCI (@LCI) February 26, 2025

«Prononcer le nom de Boualem Sansal dans cette conférence de presse» est «une manière de dire l’importance que la France accorde à sa personnalité et au respect qui devrait lui être dû», a ajouté François Bayrou.

Selon l’avocat français de l’écrivain, Boualem Sansal, détenu en Algérie, a entamé une grève de la faim «en raison de pressions exercées contre lui pour changer d’avocat».

(Développement suivra)