Algérie: flux record de migrants illégaux et infiltration de criminels menacent l’Europe

L’Union européenne est confrontée à une menace algérienne croissante sur sa frontière sud. Selon le dernier rapport annuel de l’Agence européenne de garde-frontières, l’Annual Risk Analysis (ARA) 2025-2026, des criminels pourraient s’infiltrer parmi les migrants irréguliers qui arrivent en cayucos depuis l’Algérie vers la péninsule ibérique et les îles Baléares.

Frontex tire la sonnette d’alarme. «Des personnes aux intentions potentiellement malveillantes pourraient se mêler aux migrants irréguliers, entrer dans l’Union européenne sans être détectées et participer éventuellement à des activités criminelles». L’agence précise que les mafias spécialisées dans le trafic de personnes ont mis au point des tactiques sophistiquées pour contourner les contrôles dans les pays d’origine et garantir l’arrivée des embarcations à destination.

Le rapport souligne une évolution inquiétante des flux migratoires. Les routes traditionnelles perdent du terrain au profit des côtes algériennes. Ce déplacement s’explique notamment par les accords bilatéraux entre l’Espagne et le Maroc, dans lesquels le Royaume s’est engagé à renforcer les contrôles aux barrières de Sebta et Melilla. En face, le soutien espagnol au Maroc sur le dossier du Sahara a eu pour effet immédiat la rupture du traité d’amitié entre l’Algérie et l’Espagne en 2022.

Des chiffres alarmants

Les conséquences sont sans précédent pour l’archipel baléare. En 2022, les autorités espagnoles ont enregistré 2.637 personnes à bord de 176 cayucos, contre une moyenne annuelle d’environ 500. L’année suivante, le flux a explosé. En 2024, le nombre d’arrivées a été multiplié par 12 par rapport aux années précédentes.

Lire aussi : Pateras, go fast, embarcations de fortune... les migrants clandestins algériens vers l’Espagne toujours plus nombreux

Cette année, la situation dépasse déjà les projections. Plus de 4.700 migrants irréguliers ont débarqué, soit 120% de plus que l’an dernier. Si le rythme actuel se maintient, les experts estiment que 13.000 personnes pourraient atteindre les Baléares d’ici la fin 2025, consolidant la route algérienne comme voie d’entrée majeure en Europe.

Frontex souligne que la combinaison de flux migratoires massifs et de l’infiltration possible de criminels représente un défi inédit pour les autorités européennes. L’agence met en garde contre les risques de criminalité organisée et d’activités malveillantes pouvant émerger au sein de ces flux.

L’exécutif régional des Baléares n’hésite pas à tirer le signal d’alarme. «Nous sommes la nouvelle frontière sud», un constat qui illustre la pression migratoire sans précédent que subit actuellement l’archipel.