À Lampedusa, le pape exhorte l’Europe à agir davantage pour protéger les migrants

Le pape Léon XIV franchit l'arche du monument «Porte de l'Europe», réalisé par l'artiste italien Mimmo Paladino, lors d'une visite d'une journée sur l'île de Lampedusa, au sud de la Sicile, le 4 juillet 2026. (Photo de Tiziana FABI / AFP). Afp or licensors

Sur les traces de son précédent argentin François, qui avait choisi Lampedusa en 2013 pour son premier déplacement, le pontife de 70 ans a envoyé un message clair aux dirigeants européens et américains, dans un contexte d’intolérance et d’indifférence croissantes face aux crises migratoires.

Cette visite d’une demi-journée sur cette île de 20km², située entre la Tunisie et Malte, intervient quelques semaines après l’adoption par l’Union européenne (UE) de nouvelles mesures migratoires prévoyant notamment un recours accumulé à la détention et la création de centres de rétention hors des frontières de l’UE et le jour même du 250ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis, son pays natal.

«L’Europe est en mesure (...) d’aborder la crise de manière organique, en inscrivant les premiers secours dans un plan stratégique à long terme, capable d’accueillir, de protéger, de promouvoir et d’intégrer les migrants tout en œuvrant pour le développement, afin que personne ne soit contraint d’émigrer», a lancé le pape américain dans son homélie.

Il a également fustigé «le désintérêt pour le bien commun et la corruption dans les pays d’origine, un système économique mondial qui engendre la pauvreté et l’exclusion, la peur qui alimente les préjugés et le mépris (...) les calculs criminels de ceux qui tirent profit du drame d’autrui».

Quelques minutes plus tôt, Léon XIV avait déposé une gerbe de fleurs au cimetière abritant des tombes numérotées de migrants non identifiés et s’était rendu à la «Porte de l’Europe», un monument dédié aux victimes, où il s’est recueilli seul sur un rocher face à la mer, sa soutane battue par le vent.

🇻🇦🌬️ 𝗜𝗡𝗦𝗢𝗟𝗜𝗧𝗘 — En visite sur l’île de Lampedusa, où des centaines de migrants en provenance d’Afrique arrivent chaque année, le pape Léon XIV a peiné à prendre la pose pour des photos en raison des fortes rafales de vent.pic.twitter.com/ZkRap5bvCb — L'Écho Chrétien (@lechochretien) July 4, 2026

À l’image de sa visite sur l’archipel espagnol des Canaries le mois dernier, le pape a fait de la défense des migrants un thème récurrent de son pontificat, remerciant ceux qui fournissent les plus démunis et dénonçant les expulsions massives aux États-Unis.

«Message clair»

«La présence du pape Léon XIV envoie un message clair à une époque où le débat politique mondial sur la migration se concentre davantage sur les frontières et la dissuasion plutôt que sur la protection et la responsabilité partagée», a déclaré à l’AFP Filippo Ungaro, porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

Ahead of Pope Leo XIV’s visit to Lampedusa, UNHCR Communication Officer Filippo Ungaro says the Pope’s presence offers a powerful reminder that migration must be approached with solidarity and an unwavering commitment to the dignity of every human person.https://t.co/Yaz0URH4qi — Vatican News (@VaticanNews) July 2, 2026

Pour Amy Pope, directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la visite de Léon XIV «nous rappelle que derrière chaque statistique migratoire se cache une vie humaine».

Située à seulement 145 kilomètres des côtes tunisiennes, Lampedusa, qui compte environ 6.000 habitants, est devenue, malgré ses plages de sable fin, l’un des principaux symboles de la crise migratoire en Europe.

Plus de 360 ​​personnes y avaient péri dans un naufrage en octobre 2013, la pire catastrophe de l’histoire de l’île, tandis que des milliers d’autres migrants ont trouvé la mort sur cette route maritime parmi les plus dangereuses du monde.

Sur le quai où débarquent les personnes secourues en mer par les garde-côtes, les navires humanitaires ou les pêcheurs locaux, il bénira une plaque commémorative dédiée au pape François puis célébrera une grande messe en plein air. Il repartira au Vatican en début d’après-midi.

L’île semi-aride de Lampedusa est la deuxième destination migratoire d’Europe visitée par Léon XIV, qui avait profité de son déplacement aux îles Canaries pour dénoncer le trafic d’êtres humains.

Il s’est également prononcé contre les mesures visant à réprimer l’immigration clandestine et a qualifié d’«inhumain» le traitement réservé aux migrants par l’administration américaine.

Le chef de l’Église catholique, qui compte 1,4 milliard de fidèles, a également exhorté les migrants à s’intégrer en apprenant la langue de leur pays d’accueil, en respectant ses lois et en se familiarisant avec ses coutumes.

La traversée de la Méditerranée centrale depuis l’Afrique du Nord est la route migratoire la plus meurtrière au monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations.

En 2025, quelque 1.330 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant cette traversée, et au moins 865 personnes en 2026, selon l’OIM.

Cette route est surveillée par une poignée de navires d’organisations humanitaires qui accusent l’UE de ne pas agir pour prévenir les naufrages.