À Bruxelles, la culture marocaine et les pionniers de l’immigration mis à l’honneur

Le dialogue interculturel et la mémoire partagée étaient à l’honneur de la journée du 25 octobre à Saint-Gilles, une commune bruxelloise. Ce jour-là se déroulait un évènement de taille organisé par le Consulat général du Maroc à Bruxelles, en collaboration avec la mairie de Saint-Gilles. Au programme, une immersion dans les arts, la musique et les traditions du Maroc avec la projection d’un court-métrage sur l’histoire de l’immigration marocaine en Belgique, un débat, des concerts de musique traditionnelle et une exposition de peintures autour du thème de la migration, signées par des artistes belgo-marocains.

Un focus particulier était accordé à l’héritage saharien du royaume chérifien avec, dans le hall de l’Hôtel de Ville, une tente sahraouie au sein de laquelle les visiteurs ont pu découvrir l’atmosphère chaleureuse du désert et les cultures du Sud marocain.

Cet évènement qui s’est tenu trois jours après l’annonce par la Belgique de son soutien à l’Initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, inscrivant la région du Sahara «dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale», a également rendu hommage à la première communauté marocaine de Belgique arrivée dans les années 1960 et 1970.

Lire aussi : Bruxelles scelle son soutien à l’autonomie marocaine du Sahara

Des figures marocaines de Saint-Gilles ont ainsi été célébrées ce jour-là pour leur contribution à la vie locale et leur engagement citoyen. À cet égard, le Consul général du Maroc, Hassan Touri, a salué «le courage, le travail et les sacrifices» des pionniers marocains, rapporte le quotidien Bruxelles Today, en appelant les nouvelles générations à transmettre cet héritage à travers l’art, la culture et l’engagement social.

Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles, a, quant à lui, profité de cette occasion pour rappeler l’impact positif, tant d’un point de vue humain que culturel et économique, d’une présence marocaine datant d’un demi-siècle dans sa commune. Et de saluer au passage une culture marocaine «vivante, ouverte et riche de mille couleurs», grâce à laquelle «nos enfants grandissent dans la diversité», a-t-il affirmé.