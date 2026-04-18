À Barcelone, Pedro Sánchez réunit des dirigeants de gauche dans un front antiréactionnaire

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez (au centre), entouré de la Première ministre de la Barbade Mia Mottley (à gauche) et du président des Socialistes européens Stefan Löfven (au centre), applaudissent lors d'une photo de famille avec les autres participants avant le dîner officiel du Forum mondial de mobilisation progressiste, à Barcelone, le 17 avril 2026. (Photo : Oscar DEL POZO / AFP). AFP or licensors

Parmi les principaux invités de ce sommet, qui se déroulera le même jour qu’un rassemblement de responsables européens d’extrême droite à Milan, dans le nord de l’Italie, figureront, outre le président du Conseil européen Antonio Costa, les chefs d’État sud-africain, colombien, uruguayen ou encore irlandais.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum est également attendue en Catalogne, une présence symbolique quelques semaines à peine après la reconnaissance par le roi Felipe VI, pour la première fois, de «nombreux abus» pendant la conquête espagnole de l’Amérique au 16ème siècle, un sujet de tensions entre Madrid et plusieurs pays d’Amérique latine, dont le Mexique.

Aux côtés vendredi de Lula, Pedro Sánchez a donné le ton sur l’objet de ce sommet des dirigeants progressistes «en défense de la démocratie» - le quatrième du genre - et qui a lieu cette année en pleine guerre au Moyen-Orient.

«Il est évident que la paix et les valeurs qui la soutiennent sont attaquées par cette vague réactionnaire, par les (régimes) autoritaires, par la désinformation, des fléaux qui menacent la solidité de nos institutions démocratiques», a-t-il déploré au cours d’une conférence de presse commune.

Alzar la voz contra una guerra ilegal no siempre es cómodo, pero sin duda es lo correcto.



La neutralidad ante la injusticia no es prudencia: es renuncia. Y no renunciaremos a lo que somos. pic.twitter.com/rboPt1IJAn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 17, 2026

Comme à Pékin il y a quelques jours, le Premier ministre espagnol a appelé à «renouveler» et «améliorer» le système multilatéral international, face à ceux «qui, soit de façon active ou passive, le considère comme mort ou travaille à saper (ses) fondements».

«L’Espagne à l’avant-garde»

Face aux journalistes, le président brésilien, qui avait rejeté dans un entretien publié jeudi par le quotidien El País l’idée d’un sommet «anti-Trump», a renchéri, fustigeant «l’extrémisme négationniste» et lançant un avertissement: «Lorsque la démocratie recule, un Hitler apparaît.»

«Ce que nous voulons, c’est discuter pour voir si nous parvenons à trouver une solution pour renforcer le processus démocratique dans le monde afin de ne pas permettre (son) recul», a poursuivi Lula.

📺TV en DIRECTO | Lula: "Los demócratas tenemos ahora mucha gente. Pedro logró un hecho extraordinario. Vino la presidenta de México. Nuestro rebaño está creciendo. Hay que darle esperanza al mundo (...) Si no, va a pasar lo que pasó con Hitler" https://t.co/pS4diWfagE pic.twitter.com/TzcxxtugRo — EL PAÍS (@el_pais) April 17, 2026

Parallèlement à ce rassemblement est également organisé samedi à Barcelone le forum de «Mobilisation progressiste globale» (GPM), auquel, en plus des mêmes dirigeants internationaux, des représentants d’organisations syndicales et autres chercheurs de plus de 40 pays participent depuis vendredi sous l’égide en particulier de l’Internationale socialiste, présidée par Pedro Sánchez.

Sur le plan diplomatique, en s’opposant fermement à la guerre livrée par les États-Unis et Israël à l’Iran, «il me semble que la position de l’Espagne est à l’avant-garde en Europe», a salué vendredi le président colombien Gustavo Petro à l’occasion d’un échange avec des médias espagnols.

Le chef de l’État colombien en a profité pour accuser le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’avoir entraîné Donald Trump, avec qui ses relations se sont réchauffées ces derniers mois après plusieurs passes d’armes, au sein d’«un bloc très destructeur pour l’humanité» .

L’affichage public d’un front international de gauche chapeauté par Pedro Sánchez coïncidera avec un rassemblement de l’extrême droite européenne à Milan auquel doivent prendre part le Français Jordan Bardella et le Néerlandais Geert Wilders, une semaine après la défaite électorale du nationaliste Viktor Orban en Hongrie.