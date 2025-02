Trois Marocaines dans le classement Forbes des femmes d’affaires les plus influentes de la région MENA en 2025

Miriem Bensalah Chaqroun, Salwa Idrissi Akhannouch et Lamia Tazi, les trois femmes marocaines figurant dans le classement «100 Most powerful Businesswomen 2025» de la région MENA, établi par le magazine «Forbes Middle East».

Chaque année, le magazine Forbes Middle East publie un classement des 100 femmes d’affaires les plus influentes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, issues de 29 nationalités et opérant dans 32 secteurs, de la finance à l’industrie, en passant par les entreprises de la Tech.

L’édition 2025 de ce classement, baptisé «100 Most powerful Businesswomen 2025», vient d’être dévoilée, et pour la troisième année consécutive, il place en tête Hana Al Rostamani, présidente-directrice générale du groupe First Abu Dhabi Bank, la plus grande banque des Émirats arabes unis.

Bonne nouvelle, le prestigieux classement fait apparaître, dans son top 40, trois femmes marocaines. Il s’agit d’abord de Miriem Bensalah Chaqroun, vice-présidente du groupe Holmarcom et PDG des Eaux minérales d’Oulmès, qui figure à la 21ème position. «Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 230 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024», précise la publication.

À la 23ème place, on retrouve Salwa Idrissi Akhannouch, fondatrice et PDG d’Aksal Group. «Salwa Idrissi Akhannouch a fondé AKSAL Holding en 2004, s’appuyant sur une histoire qui a débuté en 1994 avec le lancement d’Espacia, une petite entreprise de distribution. Le groupe opère dans le commerce de détail, les développements, les centres commerciaux, le numérique, le luxe et les cosmétiques», commente le texte de présentation.

Enfin, Lamia Tazi, PDG du groupe pharmaceutique Sothema, prend la 33ème place du classement. «Au cours des neuf premiers mois de 2024, Sothema a enregistré un chiffre d’affaires de 203,7 millions de dollars. En novembre 2024, la société a ouvert un nouveau centre de stockage de 20 millions de dollars équipé des dernières technologies», détaille l’édition moyen-orientale du magazine économique américain.