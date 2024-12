La «Moroccan Influence House», première résidence destinée aux influenceurs marocains

À l’ère du tout digital, les influenceurs occupent une place de plus en plus importante sur la Toile. C’est partant de ce constat que Zey Agency, agence de management d’influenceurs et de marketing d’influence, a imaginé le concept de la «Moroccan Influence House».

Comme son intitulé le suggère, il s’agit d’une résidence itinérante destinée aux créateurs de contenu désireux de renforcer leurs compétences, et consistant en plusieurs Boot Camps prévus dans les grandes villes du Maroc, dont Marrakech, Agadir, Fès et Tanger. Ces ateliers de formation seront animés par des coachs de renom, proposant aux influenceurs «des outils pour exceller dans leur activité et de les connecter avec des experts, tout en créant du contenu en temps réel», explique l’agence organisatrice.

Pour Zineb Alaoui M’hamdi, présidente-directrice générale de Zey Agency, l’heure était venue de créer une résidence en bonne et due forme, afin d’accueillir les meilleurs influenceurs du Maroc et les accompagner dans leur évolution. «Il est important, pour ces influenceurs, suivis sur les réseaux sociaux par des millions de followers, de cultiver les dernières tendances en matière d’image, de digital et d’influence», explique-t-elle dans un échange avec Le360.

Représenter le Maroc

Et de poursuivre: «Les influenceurs sont aussi des ambassadeurs de leur pays, qui représentent le Maroc sur la scène internationale. Il est donc essentiel qu’ils développent leurs compétences pour le représenter le mieux possible».

Le premier Boot Camp se tiendra à Marrakech, au Jaal Riad Resort, du 13 au 15 décembre. Et c’est également la ville ocre qui accueillera l’évènement de lancement de la «Moroccan Influence House», précisément au centre commercial Carré d’Or. Il s’agira d’un bal masqué qui rassemblera, le mercredi 11 décembre, plus de 200 influenceurs. Et il y a fort à parier que des images et autres vidéos de cet événement festif inonderont les réseaux sociaux…