Deux Marocaines dans le classement Forbes 2024 des «Innovateurs de la mode au Moyen-Orient»

Pour la première fois, le magazine Forbes publie le classement des innovateurs de la mode du Moyen-Orient, une liste de 40 créateurs qui ont fait briller leur région dans l’industrie mondiale de la mode. Parmi ces créateurs, deux Marocaines se distinguent.

Sara Chraïbi et Selma Benomar ont ainsi rejoint le premier classement du genre, au côté de grands noms de la mode à l’échelle internationale à l’instar d’Elie Saab, Tony Ward ou encore Rami Al Ali.

Sara Chraïbi a présenté sa première collection «Architecture Anatomique» lors de l’exposition finale organisée par les Ateliers de Paris en 2012, avant de revenir s’installer au Maroc en 2014. «Son travail vise à représenter la tradition marocaine de manière authentique et contemporaine», explique Forbes dans une présentation de la créatrice.

En novembre 2022, elle devient membre invitée de la Fédération de la haute couture et de la mode et a depuis dévoilé ses collections dans le calendrier officiel de la Fashion Week Haute Couture de Paris. La créatrice marocaine y a fait ses débuts en avril 2023 et a présenté son dernier défilé à Paris en janvier 2024.

Selma Benomar est quant à elle basée aux Émirats arabes unis, et s’est spécialisée dans la création de caftans marocains sur mesure, ainsi que dans des pièces en édition limitée. «Sa vision artistique mêle héritage et modernité au service de la fusion marocaine», indique la publication à son sujet. Parmi les nombreuses personnalités à avoir porté ses créations, on compte Assala Nasri, Yasmin Sabri et Mayssa Maghrebi.

Lire aussi : Mode: la maison Sara Chaïbi sublime la terre marocaine à la Fashion Week de Paris

«Ces créateurs sont devenus des noms acclamés à l’échelle internationale, atteignant les tapis rouges les plus prestigieux», spécifie la publication qui a accordé une attention particulière à ceux qui célèbrent l’héritage et la culture arabes, et à ceux qui défendent la slow fashion et les techniques de recyclage.

Le classement est dominé par les créateurs libanais, avec 22 représentants, suivis des Égyptiens et des Saoudiens, avec respectivement six et trois représentants. À noter, précise le magazine Forbes, que le Liban et les Émirats arabes unis abritent le plus grand nombre de marques de mode dans la région, avec respectivement 15 et 14 maisons dans chaque pays.