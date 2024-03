Classement Forbes: qui sont les 10 personnes les plus riches du monde au 1er mars 2024?

Chaque mois, le magazine Forbes publie un classement des 10 personnes les plus riches du monde.

Comme chaque mois, Forbes établi son classement des plus grosses fortunes au monde avec son lot d’habitués du top 10 à l’instar d’Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Parmi les faits marquants de ce classement: huit des dix personnalités les plus riches du monde sont américaines, tous sont des hommes et chacun possède une fortune d’au moins 100 milliards de dollars.

Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH. (AFP)

Ce mois-ci, c’est le Français Bernard Arnault qui est désigné personnalité la plus riche au monde, avec une augmentation de près de 10 milliards de dollars de sa fortune au cours du mois de février 2023. Le tout puissant patron du groupe LVMH caracole en tête de classement avec une fortune nette de 229,8 milliards de dollars. À 74 ans, le PDG du groupe de luxe n’a pas dit son dernier mot et supplante ainsi Elon Musk qui l’avait devancé au cours du deuxième semestre 2023.

Elon Musk, PDG de Tesla, Space X et du réseau social X.

Le PDG du constructeur de voitures électriques Tesla, de la société aérospatiale SpaceX et du réseau social X tombe ainsi à la 2ème place, avec une fortune nette de 209,7 milliards de dollars. Une perte de vitesse amorcée le 31 janvier 2024, à la suite de la décision rendue le 30 janvier par un juge du Delaware annulant le plan de rémunération de près de 56 milliards de dollars accordé en 2018 au magnat américain d’origine sud-africaine dans le cadre de ses fonctions au sein de Tesla.

Jeff Bezos, fondateur et patron du groupe Amazon.

En 3ème position, on retrouve l’Américain Jeff Bezos, fondateur et président directeur général du géant du e-commerce Amazon. Au 1er mars 2024, sa fortune était estimée à 177,4 milliards de dollars, avec une augmentation de 18 milliards au cours du seul mois de février dernier.

Mark Zuckerberg, patron et fondateur du groupe Meta.

Mark Zuckerberg prend la 4ème position du classement ce mois-ci, avec une fortune nette de 172,3 milliards de dollars. Le fondateur américain de Facebook et du groupe Meta a vu sa fortune augmenter de 35 milliards de dollars en février, grâce à une forte hausse de l’action Meta.

Larry Ellison, cofondateur de la société de logiciels Oracle.

On retrouve ensuite, en 5ème position de ce top 10, Larry Ellison, cofondateur de la société de logiciels Oracle, avec une fortune nette de 139,4 milliards de dollars. En février 2024, ce New-yorkais de 79 ans, a été dépassé par Mark Zuckerberg dans le classement des personnalités les plus riches du monde.

Le célèbre investisseur américain Warren Buffet.

La 6ème place échoit à Warren Buffet. Le célèbre investisseur américain de 93 ans tire sa source de revenus de Berkshire Hathaway, un conglomérat d’investissement qui possède des dizaines d’entreprises, dont l’assureur Geico, le fabricant de piles Duracell ou encore la chaîne de restaurants Dairy Queen. Sa fortune nette est estimée à 134,6 milliards de dollars et a augmenté de 8 petits milliards de dollars le mois dernier.

Bill Gates, cofondateur de Microsoft.

Bill Gates prend la 7ème position, avec une fortune nette de 127,5 milliards de dollars. À 68 ans, il tire ses sources de revenus de Microsoft, société de logiciel dont il est cofondateur et de ses nombreux investissements. La fortune de Bill Gates, devenu l’un des plus grands propriétaires de terres agricoles aux États-Unis, a augmenté de 5 milliards de dollars en février 2024.

Steve Ballmer, ancien PDG de Microsoft.

Derrière lui se classe son ancien camarade de classe et ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, à la 8ème position. Grâce à Microsoft et nombre d’investissements, le propriétaire de l’équipe des Los Angeles Clippers possède une fortune de 121,5 milliards de dollars, soit 4 milliards de plus que le mois dernier.

Larry Page, cofondateur du moteur de recherche Google et du groupe Alphabet.

Larry Page, cofondateur du moteur de recherche Google, et surtout du groupe Alphabet, se classe étonnamment à l’avant-dernière place du top 10, avec une fortune de «seulement» 115,1 milliards de dollars. Depuis le 1er février 2024, la fortune du génie américain de l’informatique a baissé d’environ 2,6 milliards de dollars.

L'homme d'affaires indien Mukesh Ambani, patron de Reliance Industries.

Enfin, ce top 10 est clôturé par Mukesh Ambani, homme d’affaires indien à la tête de Reliance Industries, un conglomérat ayant des intérêts dans le pétrole et le gaz, les télécommunications, la vente au détail et les services financiers. Sa fortune nette est estimée à 114,4 milliards de dollars.