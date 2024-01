Omar Berrada, un Marocain nommé PDG de Manchester United, le club le plus titré d’Angleterre

Après huit années à Manchester City, marquées par plusieurs succès, Omar Berrada prend les rênes de Manchester United, succédant ainsi à Richard Arnold, le précédent PDG, un Britannique qui avait quitté son poste le 15 novembre 2022, le laissant vacant depuis (c’est un avocat, Patrick Stewart, qui en avait jusqu’ici assuré l’intérim).

Le départ de Richard Arnold avait eu lieu suite à des ajustements qui avaient été effectués avant l’arrivée d’un investisseur, INEOS. Moins de deux années plus tard, Omar Berrada se retrouve ainsi, à 45 ans, à diriger le deuxième club le plus valorisé au monde (selon le classement qui en avait été fait par le magazine Forbes en 2023).

Manchester United poursuit ainsi sa refonte: «alors que Jim Ratcliffe a pris les commandes du club, il fallait dès lors trouver un nouveau PDG pour remplacer Richard Arnold, qui est parti avant qu’INEOS n’accepte de racheter 25% des parts du club. Ce samedi 20 janvier, c’est le Marocain Omar Barrada qui a été nommé à ce poste», écrit Challenge.

Dans un communiqué, le club le plus titré d’Angleterre a livré plus de détails sur cette arrivée: «Manchester United est heureux d’annoncer la nomination de Omar Berrada au poste de nouveau PDG. Le Club est déterminé à remettre le football et la performance sur le terrain au cœur de tout ce que nous faisons. La nomination de Omar représente la première étape de ce voyage».

En tant que l’un des dirigeants de football les plus expérimentés au sommet du football européen, explique Manchester United, Omar Berrada apporte une «richesse d’expertise footballistique et commerciale», avec un «parcours avéré de leadership réussi et une passion pour contribuer au changement au sein du club».

Le Marocain est actuellement le directeur des opérations football du City Football Group, une mission pour laquelle il supervise 11 clubs, répartis dans cinq continents. Avant cette mission, il avait occupé plusieurs postes de direction à Barcelone. Le jour de son installation et de sa prise de fonction à Manchester United n’a pas encore été communiquée, explique Challenge.

«Entre-temps, Patrick Stewart conservera son poste de PDG par intérim. (...) La candidature de Omar Berrada, fortement soutenue par INEOS, mais également approuvée par la famille Glazer, marque une décision conjointe significative. Elle souligne l’influence croissante de la firme de Sir Jim Ratcliffe, en attente de l’approbation de la Premier League pour officialiser son investissement», indique le magazine.