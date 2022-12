© Copyright : Said Bouchrit / Le360

VidéoL’émission de découverte de talents «Starlight» continue sur 2M. Mardi 29 novembre, c’était la deuxième et dernière phase des duels. 16 candidats ont interprété, en binôme, un très large répertoire musical inspiré des œuvres classiques avec des arrangements modernes. Le360 vous propose de revenir sur la phase de préparations des duels.

Sanaa Marahati, l’une des coachs vocales de Starlight, explique pour Le360 que cette phase des duels concerne les candidats qui ont réussi la première étape: «C’est une étape cruciale et difficile, encore plus difficile que la première phase, puisqu’il s’agit de choisir entre deux voix qui peuvent être toutes les deux éligibles et répondre toutes les deux aux critères de sélection.» La diva du Melhoun affirme également que le niveau des candidats est très élevé.

A son tour, la chanteuse Diaa Taibi, elle aussi coach vocale de Starlight, accompagne les candidats et témoigne du niveau international du plateau de cette émission.

La diffusion de cette émission a démarré le 25 octobre dernier. Le premier prime avait attiré une audience cumulée de 9 millions de télespectateurs.

Face à un jury omposé de Nouamane Lahlou, Latifa Raafat, Asmaa Lamanwar, Douzi, Aminux, quinze candidats ont pris part au premier prime avec l’ambition d’être LA future star de la chanson marocaine. Les heureux élus ont poursuivi l’aventure sous la supervision de quatre coachs aguerris dont Nabil Khaldi, Sanaa Marahati, Lamia Zaidi et Diaa Taibi.