2M lance une nouvelle émission de Talent Show: Starlight. Le décor du plateau ressemble à un vaisseau sous-marin. L'émission sera diffusée à partir du mardi 25 octobre prochain, dès 21 heures. En tout 48 candidats concourront, mais un seul sera le vainqueur de l'émission, le 20 décembre 2022.

Dix ans après Studio 2M, la deuxième chaîne du pôle audiovisuel public lance une nouvelle émission de Talent Show. Un programme certes inspiré de The Voice mais réalisé à 100% par des compétences marocaines. C’est l’entreprise We May, que dirige Bouchra Riaji, une Marocaine qui vit en France, qui a développé le concept de cette émission, dont l'ambition est, à terme, d’être exportée hors du Maroc.

Mais en attendant, Starlight, qui a pour objectif de mettre des chanteurs en herbe sous les spotlights, sera diffusée à 21 heures sur 2M à partir du mardi 25 octobre prochain. Au total, il y aura 9 émissions en prime time, pour une finale prévue le 20 décembre prochain.

Ce soir-là, les téléspectateurs découvriront enfin celui ou celle que le jury, composé de cinq stars de la chanson marocaine, a choisi pour être propulsé(e) aux devants de la scène, en lui donnant les moyens de voler de ses propres ailes.

Nouamane Lahlou, Latefa Raafat, Hafed Douzi, Asmaae Lamnawar et Aminux, tous membres de ce jury, vont devoir juger des différentes prestations qui leur seront données à évaluer, à propos d'un total de 48 candidats.

Les coachs, et à leur tête Nabil Khaldi, celui qui a également travaillé en tant que directeur artistique de Studio 2M, l’ancêtre de Starlight, ont d'ores et déjà reçu 3.065 dossiers, avant d’en préselectionner 48 d'entre eux, que les téléspectateurs vont découvrir au fil des émissions.

«Aujourd’hui les codes ont changé. Les perceptions de comment devenir une star de la chanson aussi, donc la compétition était rude…», a expliqué Nabil Khaldi, lors de la présentation de Starlight devant les médias hier, mardi 20 septembre 2022.

C’est au cœur même du «vaisseau» Starlight, installé dans le vaste studio 1200 des locaux de la chaîne, à Ain Sebaâ, que Hicham Mesrar a été choisi pour présenter cette émission.

Nouamane Lahlou, qui se lance pour la première fois dans une expérience de ce type, n’arrivait pas à contenir sa joie: «tout dans ce plateau a été fait par des compétences à 100% marocaines, et d’une manière très professionnelle», a déclaré le chanteur-compositeur, qui, en passant, en a profité pour déclarer haut et fort que la télévision était l'un des moyens de préserver le patrimoine immatériel du pays.

L’artiste fait ici clairement allusion aux vaines tentatives d'Algériens, qui tentent de vouloir se réapproprier le patrimoine culturel et immatériel marocain.

Lui aussi interrogé par Le360, Hafed Douzi a exprimé sa satisfaction sur le niveau des candidats en lice pour la finale de Starlight: «nous avons été agréablement surpris par le niveau et par les chansons qu’ils ont décidé d’interpréter avec brio. La chanson marocaine était très présente, c’est la preuve que cette émission a réussi son objectif, puisque le produit sera exporté à l’étranger».