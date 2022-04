© Copyright : 2M

«L'Maktoub» est la série la plus regardée dans toute l'histoire des séries produites par 2M. Ce feuilleton, diffusé tous les jours durant ce mois de ramadan à 20 heures 30, est écrit par Fatine Youssoufi et réalisé par Alâa Akaaboune.

«L'Maktoub» est LA série évènement de ce ramadan 2022. Ce feuilleton diffusé tous les jours à 20 heures 30 sur 2M a enregistré un record d’audience avec plus de 9.635.000 téléspectateurs qui ont regardé le 8e épisode, des statistiques qui se basent sur les derniers résultats d'audience du CIAUMED.

2M précise que cet épisode diffusé le dimanche 10 avril est le plus regardé dans toute l’histoire des séries produites par 2M. «Jamais une fiction n’a enregistré un tel score avec un taux moyen de 30%», souligne un communiqué de la chaîne, diffusé le 11 avril 2022.

En 2021, durant le ramadan, «Bnat Al Assas», série à succès sur Al Aoula, avec Dounia Boutazout, Mouna Fettou, Mansour Badri, réalisé par Driss Roukh avait été fortement plébiscitée par les telespectateurs.

Cette année, c’est au tour de 2M avec «L' Maktoub» de prendre le relais et de récolter les meilleures audiences. Ce drame social écrit par Fatine Youssoufi, réalisé par Alaa Akaaboune et interprété par Dounia Boutazout, Hind Benjbara, Meriem Zaimi et Amine Ennajii raconte l’histoire de Omar, un père de famille qui arrache son droit à l’amour, en dépit des intérêts de sa famille et celle de Hind, une jeune fille, au cœur brisé, abandonné par son amoureux lorsqu’il apprend qu’elle est la fille d’une « Chikha ».

«L' Maktoub» s’est aussi hissée en tête des tendances YouTube Maroc depuis la première journée du Ramadan, totalisant plus de 16 millions de vues au 11 avril 2022.