Ramadan sur Al Aoula: «Och Tmâa» sur les traces du trafic de nourrissons

Tous les soirs, à l’heure du ftour, «Och Tmâa» donne rendez-vous aux téléspectateurs d’Al Aoula avec une histoire aussi bouleversante que captivante. La série aborde un sujet sensible et rarement traité à l’écran: l’enlèvement et le trafic de nourrissons, à travers le destin tragique de Hanane, interprétée par Meryem Zaimi.

Victime de ce réseau criminel, Hanane voit sa vie basculer lorsque son enfant lui est arraché à la naissance. Marquée à jamais par cet événement traumatisant, elle n’aura désormais qu’un seul objectif: remonter la filière et retrouver ceux qui lui ont volé son bébé. Dès le premier épisode, diffusé en avant-première presse ce mardi 10 février à Casablanca en présence de plusieurs membres de l’équipe, l’intrigue est posée avec efficacité. En 42 minutes, le récit installe une tension dramatique soutenue, portée par une écriture dense et un jeu d’acteurs convaincant.

Pour parvenir à ses fins, Hanane se fait passer pour Maria, une infirmière nouvellement affectée à l’hôpital du quartier, le même établissement où son enfant a disparu. Cette infiltration clandestine ravive de profondes blessures personnelles tout en menaçant l’équilibre fragile du réseau. À sa tête, Shama, incarnée par Saadia Ladib, cheffe charismatique d’une organisation féminine secrète, aussi redoutable que méthodique.

Autour de ce noyau central gravitent de nombreux personnages, interprétés par une distribution riche et solide: Mounia Lemkimel, Fatima-Ezzahra El Jawhari, Saad Mouaffak, Boutaina El Yaacoubi, Ayoub Abounnassr, entre autres. Ensemble, ils donnent corps à un univers sombre, où les destins s’entrecroisent et où chaque personnage porte sa part de zones d’ombre.

Pour Meryem Zaimi, ce rôle s’inscrit dans un registre émotionnel particulièrement intense. «En tant que mère, je sais ce que cela signifie. Ce n’était pas très difficile d’exprimer ces émotions», confie la comédienne. Une implication facilitée, selon elle, par la méthode de travail du réalisateur. «Ayoub Lahnoud travaille en binôme avec ses acteurs. Il est complètement habité par ses personnages, mène des recherches en permanence, ce qui fait que tout au long du tournage, on ajuste, on affine, on accorde», explique-t-elle.

L'actrice Meryem Zaimi

Parallèlement à «Och Tmâa», Meryem Zaimi sera également à l’affiche de la troisième saison de Bnat Lalla Mennana, confirmant ainsi sa présence marquante sur la scène télévisuelle marocaine.

Fruit d’un travail collectif réunissant Imane Azmi, Bassma El Hijri et Jaouad Lahlou à l’écriture, «Och Tmâa» se distingue par son ambition narrative et son ancrage social fort. Une série qui promet de susciter débat et émotion tout au long du mois de Ramadan.