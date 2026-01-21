Pour Cyril Hanouna, «toutes les nations du football africain peuvent dire merci au Maroc»

Le 19 janvier, sur le plateau de l'émission Tout beau tout neuf , diffusée sur W9 et M6, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont salué l'organisation de la CAN par le Maroc.

Le 19 janvier, au lendemain de la finale de la CAN qui opposait le Maroc au Sénégal, l’émission Tout beau tout neuf, animée par Cyril Hanouna et diffusée sur les chaînes W9 et M6, a consacré l’un de ses sujets à cette rencontre sportive, à ces nombreux rebondissements et aux polémiques qui l’entourent.

Après être revenu sur les temps forts du match avec ses chroniqueurs, l’animateur s’est interrogé sur la sanction qui serait prise suite à la décision très critiquée de l’équipe du Sénégal de quitter la pelouse du stade Moulay Abdellah.

Balayant d’un revers de la main les critiques qui tentent de salir l’image du Maroc, Cyril Hanouna, qui officie depuis quelques mois au sein du groupe M6 après avoir quitté la chaîne C8, a tenu à saluer l’organisation de la CAN par le Maroc. «Pour le Maroc qui a été beaucoup critiqué, mine de rien, bravo aux Marocains, bravo au Maroc parce qu’on n’avait jamais autant entendu parler d’une Coupe d’Afrique des Nations avant eux. Ça a été un carton absolu», a-t-il ainsi lancé sous les applaudissements du plateau.

«Rien que pour ça, je tenais à dire que toutes les autres nations du football, et du football africain notamment, peuvent dire merci au Maroc parce qu’il y aura un avant et un après la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. Ça c’est clair. Jamais personne n’en a autant parlé».

En effet, cette 35ème édition de la CAN a suscité un engouement médiatique à l’échelle internationale au point de battre tous les records des précédentes éditions, avec pas moins de 5.400 demandes d’accréditation médias provenant du monde entier reçues par la Confédération africaine de football (CAF).

En plus des 3.800 journalistes qui ont couvert cette 35ème édition sur place, la CAN s’est assurée une diffusion planétaire aux quatre coins du monde, notamment sur Channel 4, qui a scellé un accord avec l’instance faîtière du football africain portant sur la diffusion, pour la première fois au Royaume-Uni, de l’intégralité des matchs de la CAN.

Autre première, en plus de la diffusion dans les 54 pays du continent africain, 30 pays européens ont offert à leurs audiences la possibilité de suivre la CAN avec 1.000 demandes reçues par la CAF relatives aux droits de diffusion à la télévision.

Co-diffuseur de la finale avec beIN Sports, qui a attiré 595.000 téléspectateurs, la chaîne M6 a quant à elle réuni en moyenne 3,37 millions de personnes (17,1 % de part d’audience) dimanche soir, selon Médiamétrie, révèle le journal L’Equipe. «Il s’agit de la meilleure audience pour une retransmission de la finale de la compétition, en France, depuis 18 ans. Au total, près de 4 millions de téléspectateurs ont regardé la finale, en France», poursuit la publication.

En plus de la qualité d’infrastructures de haut niveau pour les équipes s’ajoutent également des conditions de travail optimales pour les journalistes saluées par la profession, la préparation logistique, la fluidité des déplacements et la capacité des villes hôtes à gérer un afflux de spectateurs et de médias qui a dépassé toutes les attentes.

Alors le Maroc est-il prêt pour la tenue de la Coupe du monde qu’il co-organise en 2030? Assurément, ont répondu en chœur les chroniqueurs de l’émission