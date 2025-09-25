Médias

L’œil de Gueddar. Chengriha, un trafiquant en uniforme

Par Khalid Gueddar
Le 25/09/2025 à 15h53

Le dessin de Khalid Gueddar.

#Algérie#junte militaire#Trafic de drogue#Armée#Saïd Chengriha#Abdelmadjid Tebboune#Psychotropes

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Said Chengriha, dealer en uniforme: les révélations d’un ex-diplomate algérien sur les laboratoires de drogue dure… et le paravent «Maroc»

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Après le régime des mollahs, le régime de Chengriha?

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Quand Alger servait de plaque tournante au trafic du Captagon

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Algérie: le général Saïd Chengriha inaugure son intrusion au gouvernement par le limogeage du numéro 2 de l’armée et un délire paranoïaque

Articles les plus lus

1
Les sombres secrets de Abdelmadjid Tebboune dévoilés dans une enquête explosive
2
Said Chengriha, dealer en uniforme: les révélations d’un ex-diplomate algérien sur les laboratoires de drogue dure… et le paravent «Maroc»
3
Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca
4
Défense, commerce, culture... Les mille et un visages du partenariat maroco-indien
5
Sahara: Washington annonce officiellement son soutien à tout investissement américain dans les provinces du Sud
6
Tanger: de nouvelles images exclusives du chantier de restauration du Gran Teatro Cervantes
7
La fin du monde a eu lieu hier
8
Transferts des MRE: Bank Al-Maghrib rassure mais exige la levée des zones d’ombre de l’accord avec la France
Revues de presse

Voir plus