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L’Aïnouche du jour. Ségolène Royal, ambassadrice d’une amitié en solitaire

Dessin de Ghilas Aïnouche.

Par Ghilas Aïnouche
Le 30/10/2026 à 16h08
#Ségolène Royal#Algérie#France#Abdelmadjid Tebboune#Saïd Chengriha#Christophe Gleizes #Caricature#Aïnouche

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