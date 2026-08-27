Médias

L’Aïnouche du jour. Feux de forêt en Algérie: régime cherche coupable désespérément

Par Ghilas Aïnouche
Le 27/08/2026 à 14h50
Dessin de Ghilas Aïnouche.

Dessin de Ghilas Aïnouche.

#Ghilas Aïnouche#Feux de forêt#Algérie

LEs contenus liés

Médias

L’Aïnouche du jour. En Algérie, on cherche tout, on ne trouve rien

Médias

L’Aïnouche du jour. Diplomatie du paillasson: le grand chelem de l’humiliation

Médias

L’Aïnouche du jour. Des tarifs pro max: en Algérie, une banane suffit pour frimer

Médias

L’Aïnouche du jour. En Algérie, même le luxe est à l’envers

Médias

L’Aïnouche du jour. Le casting du siècle

Médias

L’Aïnouche du jour. En Algérie, la vie d’un citoyen pèse moins qu’un opposant à ficher

Médias

L’Aïnouche du jour. Quand la télé algérienne cafouille (encore)

Médias

L’Aïnouche du jour. Même à 80 ans, la traversée vaut mieux que rester en Algérie

Articles les plus lus

1
Ces ministres qui se présentent aux Législatives 2026… et ceux qui abandonnent
2
Capteurs, insulines, bandelettes: le vrai coût du diabète au Maroc, raconté par les patients et les médecins
3
Les frontières de l’Europe doivent être en Europe
4
Fuites de Talbi Alami sur Lekjaa: le PAM convoque son bureau politique
5
Sahara. Le Mexique, l’Uruguay et les autres: pourquoi des pays d’Amérique Latine cèdent toujours aux sirènes du séparatisme
6
Sebta sous haute tension après des affrontements entre habitants et migrants à El Trampolín
7
Le «mercato politique» est une insulte à notre intelligence
8
Viandes rouges, poulet, œufs… Où en sont les prix au Maroc?
Revues de presse

Voir plus