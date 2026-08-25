L’Aïnouche du jour. Diplomatie du paillasson: le grand chelem de l’humiliation

Dessin de Ghilas Aïnouche.
LEs contenus liés
Médias
L’Aïnouche du jour. Des tarifs pro max: en Algérie, une banane suffit pour frimer
L’Aïnouche du jour. En Algérie, même le luxe est à l’envers
L’Aïnouche du jour. Le casting du siècle
L’Aïnouche du jour. En Algérie, la vie d’un citoyen pèse moins qu’un opposant à ficher
L’Aïnouche du jour. Quand la télé algérienne cafouille (encore)
L’Aïnouche du jour. Même à 80 ans, la traversée vaut mieux que rester en Algérie
L’Aïnouche du jour. Alger dégaine la caméra avant même les menottes
L’Aïnouche du jour. En Algérie, l’éclipse (la vraie) se fait toujours attendre
Articles les plus lus
Abonnement Newsletter
Saisissez votre adresse email pour recevoir la newsletter Le360