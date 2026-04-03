«K1»: la série policière marocaine la plus chère de l’histoire de la télévision marocaine

C’est la série la plus coûteuse de l’histoire de la télévision marocaine. Avec un budget de 1,5 million de dirhams par épisode, «K1», série policière signée Nour-Eddine Lakhmari et Khadija Alami, est diffusée chaque mardi à 21h50 sur 2M.

Le premier épisode, diffusé le mardi 31 mars, donne le ton de cette série en huit volets. «“K1” se distingue clairement de “Lqadia”, première série policière marocaine, qui relevait de la pure fiction. J’avais envie de revenir à ce genre, mais cette fois dans les règles de l’art. Pour cela, nous avons pu compter sur la collaboration de la Direction générale de la sûreté nationale», confie le réalisateur de Casanegra.

Lire aussi : Jaouad Lahlou, scénariste de «Bnat Lalla Mennana» saison 3: «Cela fait 10 ans que je travaille et j’en suis à ma 25e série»

Nour-Eddine Lakhmari souligne également le rôle déterminant de la DGSN et de 2M, tant sur le plan artistique que logistique. «Avec Khadija Alami, la productrice, il était essentiel de respecter les exigences administratives et les réalités du métier. La DGSN nous a ouvert ses portes, permettant notamment aux acteurs de bénéficier de formations au sein de l’Académie de police de Kénitra», précise-t-il.

Au casting, Rachid El Ouali incarne le commissaire Lamrani, entouré notamment de Youssef El Arabi, Imane Wassila, Abderrahmane Oukkour et Ayoub Missioui. On y retrouve également Hajar El Hamidi, qui signe ici sa première apparition à l’écran après le théâtre, ainsi que Fatima Zahra Jaouhary dans le rôle de la procureure, aux côtés de Sara Perles, Hafssa Tayeb, Driss Roukh et du rappeur Dizzy Dros.

Après avoir remporté l’appel d’offres, le tandem Lakhmari–Alami a mis en place une writing room chargée d’élaborer la bible de la série. Le squelette du scénario a été conçu par Jaouad Lahlou et Aicha Jebbour, aux côtés de Nour-Eddine Lakhmari et Khadija Alami.

La réalisation s’inscrit également dans une logique collective. Les deux premiers et les deux derniers épisodes sont signés Lakhmari, tandis que les quatre autres, d’une durée de 52 minutes chacun, ont été confiés à Hicham Ayouch et Yasmin Benkiran. «Nous avons souhaité ouvrir le projet à d’autres réalisateurs», explique le cinéaste. Lui-même a pris en charge Casablanca, tandis que Hicham Ayouch a travaillé à Erfoud et Ouarzazate, et Yasmin Benkiran à Ifrane et Tétouan.

Par ailleurs, «K1» a été doublée en français. Cette version sera diffusée chaque vendredi, à partir du 3 avril, à 23h15.