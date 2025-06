Jusqu’à 40.000 euros le mariage: de plus en plus de Français choisissent de se marier au Maroc

Le Maroc s’est imposé au fil des années comme un Eldorado pour les futurs mariés. Un cadre paradisiaque, à proximité de la France, des prix attractifs sont autant d’arguments pour les couples qui veulent faire du jour de leur mariage le plus beau de leur vie.

Pour un mariage féérique, dans un cadre hors du commun, de nombreux couples français choisissent de se marier au Maroc, explique TF1 dans un reportage. C’est ainsi le cas d’Alexia et Thomas, deux futurs mariés qu’a suivi la caméra de la chaine française jusqu’au désert d’Agafay, aux abords de Marrakech, qui servira de cadre à deux jours de festivités.

Le couple y a accueilli cinquante invités en plein désert, à une heure de Marrakech, en confiant les clés de leur mariage à Kettly Vilsaint, directrice d’une agence événementielle qui propose depuis plus de 10 ans des mariages clef en main au Maroc.

«L’idée, c’est d’avoir tout de suite l’effet ‘waouh’. Les gens arrivent en tenue blanche, on veut les faire déconnecter de l’avion et de la France immédiatement», explique celle-ci.

Pour la somme de 40.000 euros, le jeune couple se voit proposer une offre «désert», incluant animation musicale, troupe de gnaouas, danseuse orientale, nourriture et deux nuits d’hôtel dans un cinq étoiles, pour leurs cinquante invités, les billets d’avion n’étant pas inclus dans le tarif. Pour le restaurateur qui accueille les festivités, l’organisation de ce type d’évènement, surtout en période creuse, est une aubaine car une soirée lui rapporte près de 3.500 euros, soit l’équivalent de deux semaines de travail, explique-t-on.

Le budget peut paraître exorbitant mais selon Kettly Vilsaint, ce type de prestation coûterait deux fois plus cher en France. Au Maroc, les agences événementielles proposant ce type de prestations ont le vent en poupe.

Lire aussi : Casablanca, «un joyau architectural» à l’honneur sur TF1

C’est le cas de l’entreprise de Blandine Robelin, ressortissante française qui fournit tous les accessoires nécessaires à l’organisation des mariages. Ainsi, apprend-on, le marché du mariage représente 80% de son entreprise. «Le secteur du mariage se porte très bien. Aujourd’hui, on a plus ou moins trois demandes par semaine sur des plannings qui vont jusqu’à 2027», explique la professionnelle qui emploie une dizaine de salariés à temps plein et dispose d’un hangar pour entreposer son matériel.

Quant à la cérémonie religieuse, elle se passe dans une église de Marrakech où un prêtre célèbre la cérémonie avec en prime une chorale gospel. C’est là aussi un avantage du Maroc, un pays où la tolérance religieuse et le vivre ensemble sont des fondamentaux.