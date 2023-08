De Marrakech à Tromsø, en Norvège, la BBC organise la «Celebrity Race Across The World» à travers 24 pays

L'émission "Celebrity Race Across The World" sera diffusée sur la BBC, en 2023.

Diffusée prochainement sur la BBC, l’émission Celebrity Race Across The World aura pour point de départ la ville de Marrakech, a annoncé la chaîne télé britannique. Reliant l’Afrique à l’Arctique, cette course verra s’affronter des célébrités britanniques accompagnées d’un membre de leur famille.

Sur la ligne de départ, on retrouvera ainsi le présentateur Alex Beresford et son père Noel, la chanteuse, actrice et fondatrice du groupe All Saints, Mel Blatt, accompagnée de sa mère Hélène, le batteur du groupe de rock britannique McFly, Harry Judd, et sa mère Emma, ainsi que le pilote automobile britannique Billy Monger et sa sœur Bonny.

Dépourvues de tout confort, sans avoir recours à un transport aérien ni à aucune facilité qu’offre la vie moderne, ces célébrités bien connues du public britannique parcourront ainsi plus de 10.000 kilomètres à pied, en devant déployer des trésors d’ingéniosité, de compétences, de travail, mais aussi de ruse pour relier la ville ocre à la capitale de l’Arctique, en passant par les Alpes, l’Europe centrale, les États baltes et la Scandinavie.

Pour réaliser ce périple à travers 24 pays, les participants ne pourront pas non plus faire usage de leurs cartes de crédit ni de smartphones ou avoir accès à Internet. Dotés d’une petite somme en espèces, les participants devront ainsi gagner de l’argent supplémentaire en cours de route et faire appel à la gentillesse des populations rencontrées pour les aider à progresser.

Cette émission, très appréciée du paysage audiovisuel britannique, sera diffusée en six épisodes de 60 minutes, durant l’automne 2023 sur BBC One et BBC iPlayer.