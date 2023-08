Marrakech, dans le top 10 des villes préférées des touristes français en septembre 2023

La ville ocre décroche la deuxième place du Top 10 des destinations les plus recherchées sur le moteur de recherche de Booking.com par les Français pour y passer leurs vacances de fin d’été, rapporte le média spécialisé L’Écho touristique.

Dans ce classement dominé par Paris, Marrakech est suivie de Barcelone, Rome et Lisbonne. Viennent ensuite Londres, les villes françaises de Marseille et Porto Vecchio, puis Istanbul et Porto.

Classement Ville Pays 1. Paris France 2. Marrakech Maroc 3. Barcelone Espagne 4. Rome Italie 5. Lisbonne Portugal 6. Londres Angleterre 7. Marseille France 8. Porto Vecchio France (Corse) 9. Istanbul Turquie 10. Porto Portugal

Marrakech et Istanbul s’imposent ainsi comme les deux destinations moyen-courrier de ce baromètre qui fait la part belle à des vacances au soleil, avec des réservations prévues entre le 28 août et le 10 septembre.