CAN 2025. Terrains vagues hier, plans portrait aujourd’hui: les médias algériens s’ingénient à occulter le Maroc

Les plateaux télé algériens ont décidé de faire de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 un événement…sans pays hôte. Et chaque jour qui passe donne lieu à plus d’inventivité pour le matérialiser. Pendant que le Maroc organise une CAN fastueuse, moderne et saluée par nombre d’acteurs africains pour son organisation, ses installations et l’accueil réservé aux supporters (y compris algériens), les médias audiovisuels de l’autre monde se donnent un objectif bien particulier: ne surtout pas montrer le décor. Et ce, avec un sérieux presque émouvant.

D’abord, il y a eu la stratégie digne d’un tournage de film d’horreur à petit budget: envoyer leurs correspondants dans des coins déserts, terrains vagues, arrière-cours peu éclairés et lieux tellement insignifiants qu’ils pourraient tout aussi bien être… eh bien, n’importe où. L’intention? Évidemment, donner l’illusion que le Maroc n’aurait ni villes dynamiques, ni stades flamboyants, ni infrastructures à montrer à l’écran. C’est presque digne d’une école de cinéma expérimentale. La chaîne algérienne Ennahar est un cas d’école en la matière.

INCROYABLE. Un reporter algérien 🇩🇿présent à la CAN s’isole le soir dans un terrain vague pour faire croire qu’il n’y a pas d’électricité ni d’infrastructures au Maroc 🇲🇦 !



NB : Il travaille pour la PREMIÈRE chaîne d’informations algérienne (Ennahar TV). pic.twitter.com/0mOCQqIqVt — Carl Johnson (@Crl_Johnson) December 28, 2025

Mais là où la créativité atteint des sommets burlesques, c’est avec la palme incontestée décernée à la «chaîne internationale» étatique Al24News. Leur nouvelle trouvaille: le plan portrait ultra-serré sur le correspondant. À force de zoomer le visage du reporter, l’on pourrait presque compter les pores de sa peau. Toute tentative de capturer un arrière-plan susceptible de rappeler, même vaguement, qu’on se trouve bel et bien au Maroc est soigneusement éliminée. Quand ce n’est pas un autocar aux couleurs de la CAN qui sert de fond, c’est plutôt une affiche de la compétition.

C’est un peu comme filmer une interview… depuis une boîte à chaussures.

Résultat: on a une succession d’images dignes d’un confessional de télé-réalité, histoire de remettre en cause la narration soigneusement calibrée. Et puisqu’on ne ferait pas d’éloge sans une touche de propagande stylée, certains clips ont même encouragé des supporters à se plaindre devant caméra, naturellement sur commande et avec des répliques dignes d’un script de sit-com. «Oui, dites que c’est nul, dites que tout va mal… mais surtout, ne parlez pas de quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à une réussite marocaine!».

La tentative générale est de faire comme si le Maroc n’existait pas sur les flux médiatiques made in Algeria. Une logique aussi subtile qu’un éléphant dans un magasin de porcelaine, tellement évidente qu’on finit par se demander si l’objectif n’est pas de rivaliser avec le ridicule lui-même.

Alors que sur le terrain réel, la CAN 2025 se déroule sans accroc et attire des foules enthousiastes, que les infrastructures sont louées par les médias du monde entier et que les supporters algériens eux-mêmes saluent l’accueil chaleureux qui leur est réservé ainsi qu’à leur équipe, certains plateaux télé semblent avoir opté pour un tout autre championnat, celui du journalisme-fiction.