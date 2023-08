Audiences radio: ces sept chaînes qui cartonnent sur les ondes marocaines

Ils sont 15 millions de Marocains à avoir écouté la radio entre avril et juin 2023, selon le dernier rapport de radiométrie. Quant à la durée moyenne d’écoute, elle a été en moyenne de 2 heures 55 minutes en semaine et de 2 heures 57 minutes le week-end, ce qui reste très faible en comparaison avec l’audience télé, qui dépasse les 6 heures.

Les résultats d’audience du deuxième trimestre 2023 hors période du ramadan font ressortir une réalité qui s’installe. Dans la liste des 15 radios qui ont accepté de se soumettre à la mesure d’audience, seulement 7 continuent à gratter une part d’audience plus ou moins correcte. Il s’agit de Radio Mohammed VI du Coran, en tête avec 14,63%, suivie de Med Radio avec 12,90%, Hit Radio avec 9,58%, MFM avec 7,98%, Aswat avec 7,66% et Al Idaa Al Watania avec 7,39%.

Grosse surprise: Radio Mars et Medi1, qui étaient très écoutées en général, ont vu leurs audiences baisser entre avril et juin 2023 à 6,09% et 6,19% respectivement.

Au bas du classement, Chaîne Inter est la dernière de la classe avec 0,56%, juste après Radio Plus avec 1,43%.